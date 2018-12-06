PlayStation Classic'te Onlarca Gizli Oyun Bulundu

PlayStation Classic, yurt dışında buygun fiyatıyla büyük ilgi çekerken her yeni gün enteresan haberlerle de karşımıza çıkmaya başladı.

Dün itibarı ile PlayStation Classic'te gizlenen bir emülatör ayarı menüsü ortaya çıkmış ve oyuncular, PlayStation Classic'te daha ne gibi gizli özelliklerin mevcut olduğunu merak etmeye başlamıştı. Bugün gelen haber ise PlayStation Classic'i satın alanları sinirlendirebilir.

Sony, PlayStation Classic'in içerisinde yer alan açık kaynak aparatların yine kendileri gibi açık kaynak kodlarını paylaştı. Kodlar incelendiğinde oldukça enteresan iki şey keşfedildi: İlk olarak konsolun içerisinde ücretsiz bir PlayStation emülatörü olan PCSX'in modifiye edilmiş versiyonu bulundu. İkinci olarak, konsolun içerisinde onlarca PlayStation oyunun ismi ve bölge kodları ortaya çıkarıldı.

PlayStation Classic'te Bulunan Oyunlar

Armored Core: Master of Arena ("ARMORED_CORE_MASTER_OF_ARENA")

Chocobo's Dungeon ("CHOCOBOS_JP")

Colin McRae Rally ("COLIN_MCRAE_RALLY_EU")

Crash Bandicoot ("CRASH_BANDICOOT_EU/US")

Crash Bandicoot 2 ("CRASH_BANDICOOT_2_EU/JPUS")

Toy Story 2 ("DISNEY_TOY_STORY_2_EU")

Devil Dice ("XI_EU") (Note: The Japanese version of this game, title XI, is available on the Japanese PlayStation Classic)

Driver ("DRIVER_EU/US")

Ehrgeiz ("EHRGEIZ_JP")

Fighting Force ("FIGHTING_FORCE_US")

Gran Turismo ("GRAN_TURISMO_EU/JP/US")

Grand Theft Auto 2 ("GRAND_THEFT_AUTO_2_EU/US")

Harry Potter and the Philosopher's Stone ("HARRY_POTTER_AND_THE_PHILOSOPHERS_STONE_EU")

Kagero ("KAGERO_JP")

Klonoa: Door to Phantomile ("KLONOA_DOOR_TO_PHANTAMILE_JP/US" [sic])

Kula World ("KULA_WORLD_EU")

Legacy of Kain: Soul Reaver ("LEGACY_OF_KAIN_SOUL_REAVER_EU/US")

Medal of Honor ("MEDAL_OF_HONOR_EU/US")

Medievil ("MEDIEVIL_EU/US")

Mega Man Legends ("MEGA_MAN_LEGENDS_EU/JP/US" [sic])

Mr. Driller G ("MR_DRILLER_G_JP")

Paca Paca Passion ("PACAPACA_PASSION_JP")

Parappa the Rapper ("PARAPPA_THE_RAPPER_US")

Parasite Eve ("PARASITE_EVE_DISC_1_US" and "PARASITE_EVE_DISC_2_US") (Note: The Japanese version of this game is available on the Japanese PlayStation Classic)

RayStorm ("RAY_STORM_JP")

Ridge Racer ("RIDGE_RACER_EU/JP/US")

Silent Hill ("SILENT_HILL_EU/JP/US")

Spec Ops: Stealth Patrol ("SPEC_OPS_STEALTH_PATROL_US")

Street Fighter Alpha 3 ("STREET_FIGHTER_ALPHA_3_US")

Street Fighter Ex Plus Alpha ("STREET_FIGHTER_EX_PLUS_EU/JP/US")

Suikoden ("SUIKODEN_EU/JP/US")

Tomb Raider ("TOMB_RAIDER_EU/JP/US")

Tomb Raider 2 ("TOMB_RAIDER_2_EU/JP/US")

Tomba ("TOMBA_JP/US")

Tony Hawk's Pro Skater ("TONY_HAWK_SKATE_BOARDING_EU")

Tony Hawk's Pro Skater 2 ("TONY_HAWKS_PRO_SKATER_2_EU/US)

Vagrant Story (VAGRANT_STORY_EU/US)

Wild Arms 2 ("WILD_ARMS_2_DISC_1_JP" and "WILD_ARMS_2_DISC_2_JP")

Xevious 3D/G+ ("XEVIOUS_3D_G_JP")

Yukarıda ismi geçen oyunlar halen PlayStation Classic'in bir yerlerinde saklı halde duruyor mu bunu bilmiyoruz. Buna karşın konsolun geliştirilme aşamasında bu oyunların tamamı konsolda denenmiş yapımlar. Sony ne düşünerek içerisinde konsol sattırabilecek oyunları konsoldan çıkardı, bu da ayrı bir muamma.

Görünen o ki PlayStation Classic mevzusu önümüzdeki günlerde çok su kaldıracak. Yeni dönemde farklı bir yöntemle bu oyunlar satışa mı çıkarılacak yoksa neden yer almadıkları konusunda Sony'den bir açıklama gelecek mi, çekirdeklerimizi hazırladık bekliyoruz.