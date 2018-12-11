PlayStation Classic'te USB Bellek ile Hacklendi

İki konsol hackerı, güvenlik kodlarını kırmayı başardıkları PlayStation Classic'te normalde var olmayan bir oyunu USB bellek kullanarak çalıştırmayı başardılar.

Japon teknoloji devi Sony, nostalji severler için 20 farklı oyunla birlikte PlayStation Classic’i piyasaya sürdü. Ülkemizde 799 TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuş olan PlayStation Classic, günümüz konsollarının aksine internete bağlanmak için tasarlanmış bir ürün değil. Dolayısı ile PlayStation Store’a girip istediğiniz oyunu indirmek çok da mümkün değil.

Peki PlayStation Classic’in sınırlı sayıda oyuna sahip olması ve internete bağlanmıyor olması konsol hackerları için bir sorun teşkil ediyor mu? Kesinlikle hayır. Madmonkey1907 ve Yifan Lu adlı iki konsol hackerı, Sony’nin nostalji severler için geliştirdiği PlayStation Classic’i hacklemekte pek de zorlanmadılar.

Yifan Lu’nun YouTube kanalında yayınlanan videoya göre ikili, söz konusu hacki, USB üzerinden PlayStation Classic’te olmayan bir oyunu çalıştırmak için gerçekleştirdiler. Aşağıdaki videoda da izleyebileceğiniz gibi ikili, PlayStation Classic’in oyun listesinde bulunmayan Crash Bandicoot’u konsol üzerinde çalıştırmayı başardılar.

Bilmeyenler için PlayStation Classic, orijinali ile birebir aynı tasarıma sahip. Ancak hacim, %80 azaltılmış durumda. HDMI kablosu ile TV’ye bağlanabilen ürün, USB AC bağlantısı ile şarj ediliyor. 799 TL fiyat etiketine sahip olan ürünü satın almak isterseniz buraya tıklayarak D&R ürün sayfasına erişebilir, ayrıca aşağıdaki listeden oyunları inceleyebilirsiniz.