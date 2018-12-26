PlayStation Classic'in Türkiye Fiyatı 499 TL'ye Düştü

Uzun bir süre boyunca nostaljik oyun tutkunları tarafından heyecanla beklenen konsol PlayStation Classic 499 TL'ye düştü.

Tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de piyasaya sürülen PlayStation Classic, ilk başta 20 farklı oyunla birlikte duyurulmuştu. İlk piyasaya sürüldüğünde Türkiye'de 799 TL'den satılan oyun, yurt dışında 99 dolar / 99 euro üzerinden satılmaya başlanmıştı.

26 Ocak'a kadar Türkiye'deki tüm teknoloji mağazalarında satılacak olan PlayStation Classic'in yurt dışı fiyatıysa 60 dolara düştü. Bu durum ise an itibarı ile ülkemize 499 TL olarak yansıdı. Bu durumun sebebinin konsolun oldukça az oyun seçeneğine sahip olması ve hem NTSC hem de PAL oyunları bulundurması nedeniyle bazı performans sorunları yaşatması olabilir.

Kısacası henüz piyasaya sürülmesinin üzerinden bir ay bile geçmemiş oyunun bir anda %40'lık bir indirim görmesinin bir başka sebebi, oyununun çok fazla satmamış olması da olabilir. Nitekim Japonya'nın satış verilerine göre PlayStation Classic, 3 ila 9 Aralık tarihleri arasında yalnızca 120 bin adet sattı. Bununla birlikte yine aynı dönemlerde çıkan Nintendo'nun retro konsolu NES Mini ve SNES mini aynı dönemde 260 bin ve 340 bin adet satmıştı.