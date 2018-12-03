PlayStation Classic Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Sony'nin nostalji severler için özel ürettiği konsol, tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa sunuldu.

Geçtiğimiz aylarda Sony tarafından 20 farklı oyunla duyurulan ve retro severleri büyük heyecana sürükleyen PlayStation Classic, nihayet ülkemizde satışa çıktı. Yurt dışında 99 dolar / 99 euro üzerinden satışa sunulan ürünün Türkiye fiyatı 799 TL olarak belirlendi.

PlayStation Classic İle Gelen Oyunlar

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe’s Oddysee

Rayman

Resident Evil Director’s Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow Six

Twisted Metal

Wild Arms

Orijinal PlayStation ile birebir aynı tasarıma sahip olan ürün kenarlardan %45, hacim olarak %80 daha küçük tasarlanmış durumda. USB AC adaptörüyle şarj edilebilen ürün TV veya monitöre bağlamak için bir de HDMI kablosu içeriyor. Oyunların bir kısmı online olarak da deneyimlenebiliyor.

Şu an için gelecekte yeni oyunların gelip gelmeyeceği meçhul. Eğer siz de satışa çıkan ürünü incelemek isterseniz mağaza sayfası için buraya tıklayabilirsiniz. Günlük kur üzerinden 525 TL gibi bir fiyata denk gelen PlayStation Classic'in 799 TL'lik fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen.