PlayStation Classic Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Geçtiğimiz aylarda Sony tarafından 20 farklı oyunla duyurulan ve retro severleri büyük heyecana sürükleyen PlayStation Classic, nihayet ülkemizde satışa çıktı. Yurt dışında 99 dolar / 99 euro üzerinden satışa sunulan ürünün Türkiye fiyatı 799 TL olarak belirlendi.
PlayStation Classic İle Gelen Oyunlar
- Battle Arena Toshinden
- Cool Boarders 2
- Destruction Derby
- Final Fantasy VII
- Grand Theft Auto
- Intelligent Qube
- Jumping Flash
- Metal Gear Solid
- Mr Driller
- Oddworld: Abe’s Oddysee
- Rayman
- Resident Evil Director’s Cut
- Revelations: Persona
- Ridge Racer Type 4
- Super Puzzle Fighter II Turbo
- Syphon Filter
- Tekken 3
- Tom Clancy’s Rainbow Six
- Twisted Metal
- Wild Arms
Orijinal PlayStation ile birebir aynı tasarıma sahip olan ürün kenarlardan %45, hacim olarak %80 daha küçük tasarlanmış durumda. USB AC adaptörüyle şarj edilebilen ürün TV veya monitöre bağlamak için bir de HDMI kablosu içeriyor. Oyunların bir kısmı online olarak da deneyimlenebiliyor.
Şu an için gelecekte yeni oyunların gelip gelmeyeceği meçhul. Eğer siz de satışa çıkan ürünü incelemek isterseniz mağaza sayfası için buraya tıklayabilirsiniz. Günlük kur üzerinden 525 TL gibi bir fiyata denk gelen PlayStation Classic'in 799 TL'lik fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen.