1994’ten beri bütün dünyada sevilen oyun konsolu olan PlayStation artık bir de rekorun sahibi. PlayStation, dünyanın en fazla satan oyun konsolu olarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

PlayStation, 1994’te ilk defa piyasaya sunulmasının ardından oyun severlerinin hayatının değişmez parçalarından biri oldu. Sony, bugün ünlü oyun konsolu PlayStation’ın piyasaya sunulmasının 25. yıldönümü kutluyor.

PlayStation’ın piyasaya sunulmasının 25. yıldönümü kutlanırken, Guinness Rekorlar Kitabı’ndan da Sony’i sevindirecek bir haber geldi. PlayStation, piyasaya sunulduğu günden bu yana en fazla satılan oyun konsolu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

PlayStation, piyasaya sunulduğu 3 Aralık 1994’ten 7 Kasım 2019’a kadar toplam 450.190.000 adet satıldı. Bu sayı, bir oyun konsolunun dünyada ulaşabildiği en büyük toplam satış rakamı oldu. Guinness komitesi de PlayStaion’un ulaştığı bu satış sayısı ile “şimdiye kadar en çok satan video oyunu konsolu markası” olarak onayladı.

PlayStation’ın Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi PlayStation’un 25.yıldönümü etkinliğinde de kutlandı. Kutlamaya Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan ve “PlayStation’un babası” olarak bilinen eski CEO Ken Kutagari katıldı.

Etkinliğe katılan eski CEO Ken Kutagari, “Orijinal PlayStation’u geliştirirken, 1 milyon tane satmak gibi bir hırsımız vardı. Şimdi bu sayıya nostalji olarak bakıyorum. Eğlencenin yüzünü değiştirmek için PlayStation’u geliştirmiştik. Bugün bu ödülü alırken, yıllar boyunca konsollarımızdan zevk alan oyuncuların desteğini hissediyorum. PlayStation’un babası olarak da PlayStation’un parlak bir geleceği olduğunu görebiliyorum” dedi.

PlayStation’un dünyanın en fazla satan oyun konsolu kutlaması için düzenlenen kısa etkinlik yeni CEO Jim Ryan ve eski CEO Ken Kutagari’nin Sony’nin ortaklarına teşekkür etmesi ve PlayStation’un maskotları ile fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.