PlayStation Hayranları Sony'nin 'PS5' Göndermesini Yakaladı

Sony'nin PlayStation 5'i geliştirdiği artık bir sır değil. Ancak Sony hayranları, resmi ağızdan bir şeyler duyabilmek için adeta kılı kırk yarıyorlar.

Sony'nin PS5'i geliştirdiği ve en geç 2 yıl içerisinde duyuracağı artık biliniyor. Ancak söz konusu oyuncular olunca, resmi bir açıklama veya işaret oldukça heyecanla araştırılıyor. Sony'nin yeni yıla özel yayınladığı temada yer alan 'S' harfi, oyuncuları oldukça meraklandırdı. Gelen temada, bazen PlayStation bazen de Happy Holidays yazıyor. İşin ilginç tarafı, Holidays'te kullanılan fontun, PlayStation yazılırken kullanılan fontla aynı olmaması. PlayStation içerisindeki harf kasten yapılmışçasına 5'e benziyor. 'Happy Holidays' Yazısı PlayStation Yazısı Sony'nin hayranlarına küçük bir heyecan dalgası yaşatmaya çalıştığı ortada. Elbette çok yakın zamanda PS5'in piyasaya çıkması beklenmiyor ancak en geç 2021 yılında Sony'nin canavarı bizlerle olacak. İLGİLİ HABER Sony, PS4 Tarihinin En Çok Oynanan Oyunlarını 'Yanlışlıkla' Duyurdu

Kaynak : https://www.businessinsider.com/playstation-5-tease-2018-12

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