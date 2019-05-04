PlayStation Network Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?

Eğer PlayStation Network kullanıcı adınızı yıllar önce oluşturduysanız ve değiştirmek istiyorsanız, sizler için bunun rehberini hazırladık.

Uzun bir süredir PlayStation Network’deki kullanıcı adınızı değiştirmek mümkün değildi. Ancak gelen güncellemeyle birlikte ‘crazyboy61’ gibi utandırıcı bir kullanıcı adınız varsa bunu bir kereliğine mahsus ücretsiz, ardından ücretli bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. İşte PSN kullanıcı adınızı nasıl değiştirebileceğinize dair rehberimiz.

1.Tarayıcınızdan değiştirmek

PSN kullanıcı adınızı değiştirmenin en kolay yolu internet tarayıcınız üzerinden gerçekleşiyor. PSN hesabınıza girin ve ayarlar sekmenizde ‘PSN Profili’ seçeniğine tıklayın. Şifrenizi tekrardan girdikten sonra kullanıcı adınızı ve yanında ‘düzenle’ butonunu göreceksiniz. Bu butona tıklayarak kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz.

2.PS4’ünüzden değiştirmek

PSN kullanıcı adınızı ayrıca PS4’ünüzden direkt olarak da değiştirebilirsiniz. Yapmak için, konsolunuzda Ayarlar>Hesap Yönetimi>Hesap Bilgisi>Hesap Profili>Online ID sırasını takip edin ve sonunda isim değiştirme sekmesini göreceksiniz.

Dediğimiz gibi, ilk değişim ücretsiz ancak sonraki değişimleriniz ücretli. Eğer PlayStation Plus üyesiyseniz 4,99, değilseniz 9,99 dolar ödemek zorunda kalıyorsunuz.