PlayStation Now İle Artık PS2 ve PS4 Oyunları Oynanabilir

İnternet bağlantısı üzerinden oyun oynamanıza olanak tanıyan PlayStation Now, artık PlayStation 4 ve PlayStation 2 oyunlarını da destekleyecek.

Aylık üyelik veya 7 günlük deneme sürümü ile PlayStation 3 oyunlarını internet bağlantısı üzerinden oynamanız için geliştirilen PlayStation Now, artık PlayStation 2 ve PlayStation 4 oyunlarını da destekleyecek.

Sony’nin bugün duyurusunu yaptığı sistem, abonelerin PS2 ve PS4 oyunlarının servis kütüphanesine erişmesini sağlıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde hayata geçirilecek olan uygulama, PlayStation Now abonelerinin neredeyse her PlayStation 4 oyununu oynamasına izin verecek. Peki PlayStation Now için minimum bilgisayar gereksinimler nelerdir?

Windows 7 (SP 1), 8.1 veya 10

Core i3 2.0 GHz

300 MB kullanılabilir depolama alanı

2 GB RAM

Ses kartı; USB girişi

Ancak en iyi performans için aşağıdaki özellikler tavsiye edilir:

Windows 7 (SP 1), 8.1 veya 10

3,5 GHz Intel Core i3 veya 3.8 GHz AMD A10 veya daha hızlı

300 MB veya daha fazla kullanılabilir depolama alanı

2 GB veya daha fazla RAM

Ses kartı; USB girişi

Bu noktada sizler de bu uygulamadan yararlanmak istiyorsanız, 25 Eylül’den önce promosyonlu fiyatları kullanabilirsiniz. Şu an için bir aylık kullanım gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar; 9,99 dolara yeni abone olabilirler. Yok beni bir ay kesmez, en az üç ay oyun oynamalıyım diyorsanız da tutar 29.99 dolar olacaktır.