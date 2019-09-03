PlayStation Now Servisine Eylül Ayı İçin Eklenen 10 Oyun

Playstation Now, içerisinde 800 oyun barındıran bir kütüphaneye sahip olan ve bu oyunları PC veya PS4’ünüze geçirebilmenize yarayan bir bulut oyun sistemidir. İçerisinde PlayStation 2 ve PlayStation 3 platformuna çıkmış eski oyunların yanı sıra 300 tane de PS4 oyunu barındıran sistem, oyunlarınızı başka bir platforma aktarabilmenize olanak sağlıyor.
Sistem, hem eski oyunları oynayıp nostalji yapabilmenize olanak sağlıyor, hem de başka PS4 oyunları satın almadan sistemde hazır olan oyunları oynayabilmenizi sağlıyor. Sistemin PlayStation 5 çıktığı zaman o platform ile çalışıp çalışmayacağı bilinmiyor ancak Sony’nin PlayStation Now üzerine yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında, sistemin PlayStation 5 ile de çalışacağı düşünülüyor.
İşte PlayStation Now’a Yeni Gelen Oyunlar
- De Blob
- Farming Simulator 19
- Gravity Rush 2
- LittleBigPlanet 3
- MudRunner
- Red Faction Guerrilla Re-MARS-tered
- RIDE 3
- The Surge
- Titan Quest
- Vampyr
Playstation Now 700 Bin Kullanıcıya Ulaştı
Playstation Now üyeliği şu anda ayda 19,99 dolara satın alınabiliyor olsa da hizmet maalesef henüz Türkiye’de faal değil. Playstation Now servisine üye olabilmek için Sony hesabınızın kayıtlı olduğu ülkenin hizmetin açık olduğu ülkelerden biri ile aynı olması gerekiyor.