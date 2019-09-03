PlayStation Now Servisine Eylül Ayı İçin Eklenen 10 Oyun

Sony’nin bulut oyun sistemi PlayStation Now’a 10 adet daha oyun eklendi. Vampyr ve Gravity Rush 2 gibi oyunların da içinde olduğu 10 oyun 3 Eylül 2019’dan itibaren oynanabilecek.

Playstation Now, içerisinde 800 oyun barındıran bir kütüphaneye sahip olan ve bu oyunları PC veya PS4’ünüze geçirebilmenize yarayan bir bulut oyun sistemidir. İçerisinde PlayStation 2 ve PlayStation 3 platformuna çıkmış eski oyunların yanı sıra 300 tane de PS4 oyunu barındıran sistem, oyunlarınızı başka bir platforma aktarabilmenize olanak sağlıyor.

Sistem, hem eski oyunları oynayıp nostalji yapabilmenize olanak sağlıyor, hem de başka PS4 oyunları satın almadan sistemde hazır olan oyunları oynayabilmenizi sağlıyor. Sistemin PlayStation 5 çıktığı zaman o platform ile çalışıp çalışmayacağı bilinmiyor ancak Sony’nin PlayStation Now üzerine yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında, sistemin PlayStation 5 ile de çalışacağı düşünülüyor.

İşte PlayStation Now’a Yeni Gelen Oyunlar

De Blob

Farming Simulator 19

Gravity Rush 2

LittleBigPlanet 3

MudRunner

Red Faction Guerrilla Re-MARS-tered

RIDE 3

The Surge

Titan Quest

Vampyr​

Playstation Now üyeliği şu anda ayda 19,99 dolara satın alınabiliyor olsa da hizmet maalesef henüz Türkiye’de faal değil. Playstation Now servisine üye olabilmek için Sony hesabınızın kayıtlı olduğu ülkenin hizmetin açık olduğu ülkelerden biri ile aynı olması gerekiyor.