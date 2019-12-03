PlayStation Ödülleri 2019’un Kazananları Açıklandı

Sony, 1995 yılından beri her yıl PlayStation Ödülleri’ni başarılı oyunlara veriyor ve şirket, bu yılda PlayStation Ödülleri’nin sahiplerini açıkladı. PlayStation Ödülleri’nden ödül verilecek oyunlar, Asya bölgesindeki satış rakamlarına göre belirleniyor.

Sony, 1995 yılından beri her yıl Japonya ve Asya bölgesindeki oyunların satış rakamlarından yola çıkarak PlayStation Ödülleri veriyor. PlayStation’un 25. yıldönümünü kutlayan Sony, bu yıl da yılın oyunlarını ödüllendirdi.

Platin Ödül'ü bu yıl 5 oyun alabildi. Platin Ödül'ü kazanabilmek için oyunların basılı ve dijital kopyalarının 1 milyon satmış olması gerekiyor. Bu ödülü kazanan oyunlar sıralamasının en üstünde God of War yer alıyor.

500.000 satış rakamına ulaşan oyunlarına verilen Altın Ödül'e ise bu yıl 9 oyun ulaşabildi. Altın Ödül listesinde Ace Combat 7: Skies Unknown, Call of Duty: Black Ops 4, Devil May Cry 5, FIFA 19 ve FIFA 20 bulunuyor.

Sony’nin PlayStation’ın 25. yılını kutladığı şu günlerde, PlayStation Ödülleri’nde oyunlara 25. yıla özel iki ödül de verildi. 7 oyun PlayStation 25. Yıldönümü Kullanıcıların Seçtiği Oyunlar Ödülü’nü alırken, 8 oyunda PlayStation 25. Yıldönümü Özel Ödülü’ne layık görüldüler.

Sony PlayStation Ödülleri 2019’un kazanan oyunları:

Platin Ödül:

God of War (Sony Interactive Entertainment / SIE Santa Monica Studio)

Kingdom Hearts III (Square Enix)

Marvel’s Spider-Man (Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games)

NieR: Automata (Square Enix / Platinum Games)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Altın Ödül:

Ace Combat 7: Skies Unknown (Bandai Namco Entertainment)

Call of Duty: Black Ops IIII (Sony Interactive Entertainment / Activision / Treyarch)

Devil May Cry 5 (Capcom)

FIFA 19 (Electronic Arts)

FIFA 20 (Electronic Arts)

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)

Pro Evolution Soccer 2019 (Konami)

Resident Evil 2 (Capcom)

Sekiro: Shadows Die Twice (From Software)

PlayStation Network Ödülü:

FIFA 19 (Electronic Arts)

Fortnite (Epic Games)

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)

PlayStation 25. Yıldönümü Kullanıcıların Seçtiği Oyunlar Ödülü:

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Square Enix / Orca)

God of War (Sony Interactive Entertainment / SIE Santa Monica Studio)

The Last of Us Remastered (Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog)

Marvel’s Spider-Man (Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games)

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)

NieR: Automata (Square Enix / Platinum Games)

Persona 5 (Atlus)

PlayStation 25. Yıldönümü Özel Ödülü:

Battle Arena Toshinden (Takara Tomy)

Dynasty Warriors 3 (Koei Tecmo Games)

Final Fantasy VII (Square Enix)

Metal Gear Solid (Konami)

Monster Hunter Freedom Unite (Capcom)

Resident Evil (Capcom)

Ridge Racer (Bandai Namco Entertainment)

Yakuza (Sega)

PlayStation VR Ödülü:

Ace Combat 7: Skies Unknown (Bandai Namco Entertainment)

Astro Bot: Rescue Mission (Sony Interactive Entertainment / SIE Japan Studio)

Beat Saber (Beat Games)

Bağımsız Yapımcı ve Geliştirici Ödülü: