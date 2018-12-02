Konsol yarışlarında Xbox, Nintedo gibi rakiplerle boy ölçüşen Playstation, reklam izlenmelerinde rakiplerini fersah fersah geride bıraktı.

Son 30 günde, Sony’nin sahibi olduğu Plastation, TV reklamlarında yine liderliğin sahibi oldu, ikinci sırada Pazar payını artıran Nintendo var, pazarın büyüklerinden Xbox yaşadığı kayıplar sebebiyle 3.sıradan 4.sıraya gerilemiş durumda ve pazarın kısmen yenilerinden olan Riot Games ise listeye 5.sıradan giriş yapıyor.

GamesBeat, kullanıcılara oyun endüstrisinde yer alan firmaların TV reklamlarının ne kadar izlendiğini göstermek için 8 milyondan fazla akıllı tv ile ölçüm ve istatistik yapan iSpot.tv ile bir iş birliği yaptı.

İzlenme sayıları 16 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasında toplandı.

Diğer TV reklamlarının izlenme sayısı, oyun endüstrisindeki markaların izlenme sayısına göre artmış durumda, bir önceki dönemde 3.2 milyar olan izlenme sayısı 4.5 milyara çıkmış durumda. 29 marka 18,900 kere oynatılan toplam 98 reklam için tahmini 78 milyon dolar harcadı.

Playstation, 13 reklamının 3200 kereden fazla yayınlanmasıyla 1.5 milyarlık bir izlenme elde etti ve ilk sıradaki yerini korudu, Red Dead Redemption 2’nin reklamları 694 milyon izlenmeyle en çok izlenen reklam oldu. Playstation en çok izlenmeyi ise spor programlarından aldı.

Nintendo, 18 reklamının 4800 defadan fazla yayınlanmasıyla 755 milyon izlenme sayısına ulaşarak ikinci sırada yer aldı. 198 milyon izlenme ile Pokemon: Let’s Go Pikachu ve Pokemon: Let’s Go Evee oyunları en çok izlenenler oldu. Nintendo’nun reklamları ise daha çok genç kullanıcılar tarafından izlendi.

Reklamları yaklaşık 2600 kere yayınlanan ve toplam 499.4 milyon izlenmeye ulaşan King, üçüncü sırada yer aldı. İzlenmenin çok çok büyük çoğunluğu ise Candy Crush Friend Saga oyunu reklamıyla oldu ve 482.5 milyon izlenmeyi tek başına yüklendi. King, en çok izlenmelerini ise CBS ve Investigation Discovery gibi kanallardan elde etti.

Xbox, 1500 kereden fazla yayınlanan reklamları ve 404.2 milyon izlenme sayısıyla dördüncü sıraya geriledi. 318.3 milyon ile en çok izlenmeyi Fallout 76 aldı. Xbox, en çok izlenmelerini, spor yayınları yapan kanallardan elde etti.

Toplam 6 reklamı, 700 defadan fazla yayınlanan ve 246.1 milyon izlenmeye ulaşan Riot Games, 5.sırada yer aldı. En çok izlenen reklamı ise 93.4 milyon ile League of Legends reklamları oldu, izlenmelerinin çok büyük bir bölümünü ESPN, Adult Swim ve TNT gibi kanallardan elde etti.