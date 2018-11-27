PS Oyun Fiyatlarına Göre Doların 7.9 TL Olması Gerekiyor

PlayStation Türkiye'deki oyun fiyatları, dolar kurunun 7.9 TL'de sabitlendiği hayali bir düzeyde kaldılar. Oyuncuların ceplerini yakan etiketlerdeki son durumu aktarıyoruz.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan uluslararası gerginlikler nedeniyle TL’nin yaşadığı değer kaybı, pek sektörü vurmuştu. İthal hizmetler, artık büyük oranda dijital ortamlardan satın alınıyorlar. Oyunlar ise bu alışverişlerin en önemli kalemleri arasında yer alıyor.

Artan oyun fiyatlarının en çok hissedildiği yer ise Sony’nin PlayStation platformu. Son haftalarda değerlenen TL, dolar karşısında 5.25 seviyelerine kadar gerilemesine rağmen, PlayStation’daki oyun fiyatlarında hala bir revize yapılmış değil. Fiyatlar, hala doların 7 TL’yi gördüğü dönemden sonra yapılan zamlarla sabit durumdalar.

Ayrıca PlayStation üzerinden yapılan kampanyalarda, indirimli olarak gösterilen bazı fiyatlar bile doğru dolar kuruyla yansıtılmamış durumdalar. Konuyu genel çerçevesiyle Ekşi Sözlük üzerine taşıyan bir sözlük yazarı, PlayStation’daki acımasız ekonomik planlamaya da dikkat çekti.

Normal şartlarda Spotify, Netflix, Google Play Store gibi pek çok yurt dışı kaynaklı dijital içerik hizmeti sağlayıcısı, faaliyet gösterdiği ülkelere özel fiyatlandırma belirler. Örneğin Netflix’in Danimarka’daki standart paketi 12 dolar. TL bazında bu ücret 63 TL’ye denk geliyor. Netflix’in Türkiye’de uyguladığı standart fiyat etiketi ise 15.99 TL. Burada, firmanın hizmetini satmak için fiyatlarında değişiklikler yaptığını görüyoruz.

Şimdi gelin, aynı şeyi PlayStation’daki bir oyunun fiyatı üzerinden inceleyelim:

Yılın en popüler oyunlarından Spider-Man'in Digital Deluxe sürümünü ele alalım:

Türkiye fiyatı: 469 TL

469 TL Dolar cinsinden Türkiye fiyatı: 89 dolar

89 dolar ABD fiyatı: 59.99 dolar (Black Friday %25 indirimli)

59.99 dolar (Black Friday %25 indirimli) TL cinsinden ABD fiyatı: 309 TL

PlayStation Store, bu oyunu Türkiye’de tam 30 dolar daha yüksek fiyata satıyor. Yani bir ABD’li oyunu daha ucuza alıyor. Ekonomik olarak kötü durumda olan Endonezya’da Sony, oyunun fiyatını ülkenin ekonomik seviyesine göre özelleştirmiş durumda. Endonezya’da Spider-Man'in fiyatı 754 Endonezya Rupisi. Bu da yaklaşık olarak 262 TL’ye denk geliyor.

Elbette vergi uygulamalarıyla fiyat farklılıklarının ortaya çıkması çok doğal. Nitekim bu denli yüksek fiyat farkları doğal olsaydı, Netflix ya da Spotify hizmetlerini de uçuk rakamlara satın almamız gerekirdi. Ayrıca bahsi geçen tüm fiyatlara, satış işlemi yapılan ülkelerdeki vergiler de eklenmiş durumda.

Peki PlayStation Store’da dolar kaç TL?

Daha da rahatsız şey tam olarak bu konu. Zira dolar, 7.2 TL seviyelerine kadar çıksa da asla 7.9 TL seviyelerini görmedi. Spider-Man örneği üzerinden hesaplama yaparsak, dolar kurunun PlayStation Store tarafından 7.9 TL’de sabitlendiğini görüyoruz.

Apple’ın geçtiğimiz ay yaptığı App Store uygulama fiyatlar zammından sonra, PlayStation Store’da da benzer bir durum olduğu aşikar. Bu fiyatlandırma sorunları muhtemelen, şirketlerin iki ya da üç ay öncesinin ekonomik şartlarına göre aldıkları kararları, geç uygulamalarından kaynaklanıyor.

Sony, Türk oyuncuların sesini duyar mı bilinmez, ancak çoktan PlayStation sevdalılarını kendisine küstürmüş durumda.