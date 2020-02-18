PlayStation, Bol Ödüllü Bir Etkinlik Başlattı

PlayStation, PlayStation 4 oyuncuları için yeni bir etkinliğin duyurusunu yaptı. PlayStation tarafından duyurusu yapılan PlayStation Oyuncu Kutlaması etkinliğine katılan oyuncular, hedeflere ulaşıldığında çeşitli hediyeler kazanacaklar.

Sony, PlayStation’ın blog sayfasından yeni bir oyuncu etkinliği duyurusu yayınladı. Bütün PlayStation 4 oyuncularının katılabileceği PlayStation Oyuncu Kutlaması etkinliğine katılan oyuncuların toplam kupa sayıları, etkinlikte ulaştıkları hedefin göstergesi olacak.

PlayStation Oyuncu Kutlaması etkinliğine katılan oyuncular, belirlenen sayıda oyunu oynayarak kupalar kazanacaklar. En az bir saat oyun oynayan oyuncular kupa kazanmaya hak kazanacaklar. Etkinliğe katılan herkesin kupalarının toplamı, etkinliğin ana hedefi olacak. Kişisel oyuncuların kazandığı günlük 6 kupa da bir hedefe eşit sayılacak. Çok oyunculu modlarda oyun oynayan kullanıcılar iki kat kupa ile ödüllendirilecekler.

PlayStation Oyuncu Kutlaması etkinliği ile PlayStation kullanıcıları özel PlayStation temaları, PSN avatarları, bir PlayStation Platinum Trophy kiti ve 100 dolar değerinde PlayStation Store kuponu kazanabilecekler.

PlayStation'ın düzenlediği etkinliğe katılmak için PlayStation 4 kullanıcıları, PlayStation’ın internet sitesinde bulunan etkinlik sayfasından PSN kimlikleri ile kayıt olabilecekler. PlayStation tarafından belirlenen hedefler tamamlandığında ödüller sahiplerine teslim edilecek. Etkinlik,15 Mart tarihinde sona erecek.