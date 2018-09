PlayStation'ın Plus servisinde gelecek ay ücretsiz oynanabilecek oyun duyuruldu. PlayStation 4'te bir korku bir de strateji oyunu yer alıyor.

PlayStation Plus’ta Ekim ayının oyunları belli oldu. PlayStation Plus üyeliği bulunan kullanıcıların erişebileceği oyunlar 2 Ekim tarihi itibariyle kütüphaneye eklenebilecek. Herhangi bir ek ücret ödemeden gelecek ay PlayStation 4’te oynanabilecek oyunlar ‘Laser League’ ve ‘Friday the 13th: The Game’ olacak.

Ekim ayında PlayStation 3 kullanıcıları içinde gelecek oyunlar yolda. Master Reboot ve The Bride PlayStation 3’te oynanabilecek. Bunların yanı sıra PS Vita kullanıcıları Rocketbirds 2: Evolution ve ve 2064 Read Only Memories oyunlarını deneyimleme şansı yakalayacak.

Laser League

Gelecek ayın ana oyunlarından Laser League başlangıçta reflekslerinizi test ederek oyuna giriş yapıyor. Ardından multiplayer oyun deneyimi sunuyor. Oyunun ilerleyen süreçlerinde stratejik bir oyun haline geliyor ve takım olarak oynama fırsatı sunuyor. Oyun alanında takım olarak yeteneklerinizi bir araya getirip rakiplerinize toz yutturabilirsiniz! Oyunda size verilen görevlerini başarıyla tamamlayarak seviye atlayabilir; oyunun en başarılı sporcusu bile olabilirsiniz.

Friday the 13th: The Game

Friday the 13th: The Games’da tek amacınız hayatta kalmak! Korku temalı hayat mücadelesine dayanan oyunda diğer korku oyunlarından farklı olarak kurban yerine katil olmayı seçebilirsiniz. İki ana karakter seçeneği sunan oyunda hayatta kalma mücadelesi veren bir genç ya da efsanevi maskesiyle ünlü katil Jason Voorhees’i oynayabilirsiniz. Dünyanın en ünlü katili Voorhes olmaya ya da ondan kaçmaya hazır olun!