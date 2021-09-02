Teknoloji devi Sony, PlayStation Showcase 2021 adlı etkinliğinin 9 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı. Şirket, Türkiye saatiyle 23:00'da başlayacak olan etkinlikte PlayStation'ın geleceğine tanık olunacağını söylüyor.

Sony, 9 Eylül 2021 tarihinde özel bir PlayStation Showcase etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Türkiye saatiyle 23:00'da başlayacak olan etkinlik 40 dakika sürecek ve Sony'nin duyurusuna göre etkinlikte PS5'in geleceğine tanık olunacak.

Etkinlikte PlayStation Studios'a dair yeni haberlerin ve tatil sezonunda ve sonrasında çıkacak olan oyunlara yer verileceğini söyleyen Sony, PS5 için beta sürecinde olan bir sistem yazılımı güncellemesi yayınlayabilir. Güncellemeyle birlikte M.2 SSD desteği, PS5 paneline yönelik bir takım arayüz geliştirmeleri ve dâhili TV hoparlörleri için 3B ses desteği gelecek.

Yeni PlayStation VR etkinlikte sergilenmeyecek:

PS5'in geleceğinin sergileneceğine dair bir söz verilmiş olsa da etkinlikte Sony'nin yeni PlayStation VR headset'ine yer verilmeyecek. Yüksek çözünürlüklü OLED ekranlara sahip olan ve 110 derecelik bir görüş açısı sunan yeni nesil PSVR, PS5'e tek bir kabloyla bağlanabiliyor.

Sony, "küçük ve büyük geliştiricilere ait harika PS5" oyunlarının görücüye çıkacağının sözünü verirken, etkinlikte, yakın zamanda 18 Şubat 2022'ye ertelenen Horizon Forbidden West'e ait yeni içerikler sergilenmesi de bekleniyor. Sony, yeni etkinliğinde GTA V'e gelecek olan yeni güncelleme ve Deathloop'un oynanışına dair detaylara da yer verebilir.