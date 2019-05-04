PlayStation Store'da Büyük Japon İndirimi Başladı

PlayStation Store'da sık sık yaptığı indirimlerle oyuncuları memnun etmeyi hedefleyen Sony, yepyeni bir indirim kampanyasıyla daha gündeme geldi. Büyük Japon adı verilen bu kampanya, sadece Japonya merkezli şirketlerden çıkan oyunları indirime sokuyor.
Bu yazımızda Büyük Japon İndirimi'nde kaçırılmaması gereken oyunlardan söz edeceğiz.
1. Resident Evil 2
- Fiyat:
399 TL- 179 TL
- Yapımcı: Capcom
2. Kingdom Hearts III
- Fiyat:
299 TL- 200,33 TL
- Yapımcı: Square Enix
3. Tekken 7
- Fiyat:
259 TL- 79 TL
- Yapımcılar: Bandai Namco Games, Namco
4. Dark Souls III
- Fiyat:
219 TL- 64 TL
- Yapımcı: FromSoftware
5. Jump Force
- Fiyat:
299 TL- 199 TL
- Yapımcı: Spike Chunsoft
6. Shadow of the Colossus
- Fiyat:
179 TL- 84 TL
- Yapımcılar: Team Ico, Sony Interactive Entertainment
7. NieR: Automata - Game of the YoRHa Edition
- Fiyat:
179 TL- 134,25 TL
- Yapımcı: PlatinumGames
8. Monster Hunter: World
- Fiyat:
219 TL- 84 TL
- Yapımcı: Capcom
9. Soulcalibur VI
- Fiyat:
469 TL- 134 TL
- Yapımcı: Bandai Namco Games
10. The Last Guardian
- Fiyat:
159 TL- 84 TL
- Yapımcılar: Sony Interactive Entertainment, Team Ico
Yukarıdaki 10 oyuna ek olarak 500'den fazla oyunu indirime sokan Sony, Büyük Japon İndirimi'ni 16 Mayıs'a kadar sürdürecek. Japon yapımı oyunlara sempati duyuyorsanız bu kampanyayı kaçırmamanızı öneririz. Kampanyaya dahil oyunların tümüne bu bağlantıdan erişebilirsiniz.