PlayStation Store'da Büyük Japon İndirimi Başladı

Belirli dönemlerde büyük kampanyalar sunmayı misyon haline getiren Sony, bu kez de Japonya merkezli yapımcıların oyunlarını barındıran bir indirim kampanyasıyla oyuncuların karşısına çıktı.

PlayStation Store'da sık sık yaptığı indirimlerle oyuncuları memnun etmeyi hedefleyen Sony, yepyeni bir indirim kampanyasıyla daha gündeme geldi. Büyük Japon adı verilen bu kampanya, sadece Japonya merkezli şirketlerden çıkan oyunları indirime sokuyor.

Bu yazımızda Büyük Japon İndirimi'nde kaçırılmaması gereken oyunlardan söz edeceğiz.

1. Resident Evil 2

Fiyat: 399 TL - 179 TL

- 179 TL Yapımcı: Capcom

2. Kingdom Hearts III

Fiyat: 299 TL - 200,33 TL

- 200,33 TL Yapımcı: Square Enix

3. Tekken 7

Fiyat: 259 TL - 79 TL

- 79 TL Yapımcılar: Bandai Namco Games, Namco

4. Dark Souls III

Fiyat: 219 TL - 64 TL

- 64 TL Yapımcı: FromSoftware

5. Jump Force

Fiyat: 299 TL - 199 TL

- 199 TL Yapımcı: Spike Chunsoft

6. Shadow of the Colossus

Fiyat: 179 TL - 84 TL

- 84 TL Yapımcılar: Team Ico, Sony Interactive Entertainment

7. NieR: Automata - Game of the YoRHa Edition

Fiyat: 179 TL - 134,25 TL

- 134,25 TL Yapımcı: PlatinumGames

8. Monster Hunter: World

Fiyat: 219 TL - 84 TL

- 84 TL Yapımcı: Capcom

9. Soulcalibur VI

Fiyat: 469 TL - 134 TL

- 134 TL Yapımcı: Bandai Namco Games

10. The Last Guardian

Fiyat: 159 TL - 84 TL

- 84 TL Yapımcılar: Sony Interactive Entertainment, Team Ico

Yukarıdaki 10 oyuna ek olarak 500'den fazla oyunu indirime sokan Sony, Büyük Japon İndirimi'ni 16 Mayıs'a kadar sürdürecek. Japon yapımı oyunlara sempati duyuyorsanız bu kampanyayı kaçırmamanızı öneririz. Kampanyaya dahil oyunların tümüne bu bağlantıdan erişebilirsiniz.