PlayStation Store'da Şubat Ayının En Çok İndirilenleri

Dünyanın en popüler oyun konsolu olan PlayStation'da geçtiğimiz ay en çok indirilen oyunların listesini sizler için derledik.

PlayStation Store'da geçtiğimiz ay en çok indirilen oyunların listesiyle karşınızdayız. Electronic Arts'ın piyasaya bomba gibi soktuğu battle royale oyunu Apex Legends, ücretsiz oyunlar kategorisindeki liderliğini sürdürürken satış anlamında oldukça başarılı olan Anthem de ücretli oyunların yer aldığı listede başı çekiyor.

2019'un oyun sektörü için son derece verimli geçtiğini göz önüne alırsak bu sıralamalar geçici olabilir. Bu ay listenin başında gördüğümüz oyunları birkaç ay sonra listenin neresinde göreceğimizi bilemeyiz. PlayStation Store'da şubat ayı içinde en çok indirilen oyunların listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Oyunlar

1. Apex Legends

2. Realm Royale

3. Fortnite

4. Warface

5. H1Z1: Battle Royale

6. Brawlhalla

7. Switchblade

8. Paladins

9. Warframe

10. DC Universe Online

PlayStation 4 Oyunları (Ücretli Oyunlar)

1. Anthem

2. Jump Force

3. Grand Theft Auto V

4. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

5. Kingdom Hearts III

6. Far Cry 5

7. NBA 2K19

8. Far Cry New Dawn

9. FIFA 19

10. Red Dead Redemption 2

PlayStation VR Oyunları

1. Beat Saber

2. Superhot VR

3. Job Simulator

4. Rick and Morty: Virtual Rick-ality

5. PlayStation VR Worlds

6. Creed: Rise to Glory

7. Astro Bot Rescue Mission

8. Borderlands 2 VR

9. Until Dawn: Rush of Blood

10. Farpoint

PlayStation Vita Oyunları

1. God of War: Collection PS Vita

2. Persona 4 Golden

3. Minecraft: PlayStation Vita Edition

4. Jak and Daxter Collection

5. Zero Escape: The Nonary Games

6. Drowning

7. Shiren The Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate

8. Undertale

9. Stardew Valley

10. Mind Zero

Listedeki sıralamalar birçoğumuzun tahminleriyle benzer ancak H1Z1'ın hâlâ listelerde yüksek sırasını koruması şaşırtıcı. PUBG, Fortnite ve ardından Apex Legends'ın battle royale alanına sert bir şekilde girmesiyle birlikte, bir dönemin efsane oyunu H1Z1 neredeyse piyasadan silinmişti. Belki de Daybreak Game tekrardan sektöre giriş yapacaktır.