PlayStation VR için geliştirilen 3DRudder ile birlikte, hareket kabiliyetini sınırlayan çizgiler ortadan kalkacak.

Sanal gerçeklik teknolojisi, her ne kadar ilk deneyen herkesi büyülese de bir türlü beklenen seviyeye ulaşamadı. Cihazların son kullanıcıya hitap edebilecek kadar ucuzlamaması sorunu PlayStation VR ile bir miktar aşılsa da hareket kabiliyetinin sınırlı olması adeta ortak bir sorun olmaya devam ediyor.

Hareket etmeniz gereken yapımlarda, genellikle VR teknolojisine özel bir 'sıçrama' mekanizması kullanılıyor. Sırf bu sistem yüzünden klasik bir FPS oynanışını neredeyse hiçbir oyunda bir türlü göremiyoruz.

Yukarıdaki tanıtım videosundan da görebileceğiniz üzere bu sorun oldukça zekice tasarlanmış bir cihazla aşılıyor. 3DRudder ile birlikte öne, arkaya, sağa ve sola rahatlıkla yürüyebiliyorsunuz. Daha şimdiden 30'dan fazla oyuna uyumlu hale getirilen cihaz, 2019'un Nisan ayında piyasaya çıkacak.

Şimdilik PlayStation VR'a özel olarak geliştirilen bu cihazın fiyatı ise 140 dolar (750 TL) olarak belirlendi.