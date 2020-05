Vader Immortal: A Star Wars VR Series, PSVR'ye Geliyor

PlayStation VR için yeni bir oyun duyurusu yapıldı. Star Wars hayranlarının büyük ilgisini çekmesi beklenen oyunun adı Vader Immortal: A Star Wars VR Series olarak açıklandı.

Star Wars oyunları, sık sık yeni teknolojilerle birlikte karşımıza çıkıyor. Nintendo Wii ile gelen hareket takip sistemlerini Star Wars: Force Unleashed oyununda görmüştük. Oculus Rift ve Oculus Quest’e özel olarak da Vader Immortal: A Star Wars VR Series oyunu piyasaya çıkmıştı. Oyun şimdi de PlayStation VR’ye geliyor.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series oyunu, Star Wars Günü kutlamalarının bir parçası olarak PlayStation blogundan duyuruldu. Bu oyunda Darth Vader’ın kalesine 'galaksinin kurtuluşu için bir anahtarla' iniyoruz.

Oyun bu yaz geliyor:

PlayStation blogundan yapılan açıklamada oyunun çıkış tarihi kesin olarak verilmese de bu yaz oynanabileceği belirtildi. ILMxLAB Uygulayıcı Yaratıcı Yapımcısı Mark Miller, oyunun bu yaz PSVR’ye geleceğini ve tam seri olarak oynanabileceğini söyledi. Yani üç oyun ve ışın kılıcı dojoları hep beraber satın alınabilecek.

Miller, oyunun geliştiricisi ILMxLAB’in 2016 yılında ana hikâyeye uyumlu bir VR serisi geliştirmeyi gündeme getirdiğini belirtti. Ona göre VR, bu projenin hakkını verebilecek olan teknolojiydi. Firma, ışın kılıcı kullanım hissinin güçlendirilmesi içinse Ninja Theory ile çalıştı.

Vader Immortal’ın ilk bölümü, 2019 yılının mayıs ayında Oculus Rift ve Oculus Quest için yayınlanmıştı. Serinin ikinci bölümü eylülde, son bölümüyse aynı yılın kasım ayında piyasaya çıkmıştı.

ILMxLAB, Star Wars’a yabancı değil:

ILMxLAB, daha önce de The VOID Star Wars: Secrets of the Empire VR adlı uygulamayı hazırlamıştı. Bu uygulamayı VOID mağazalarında ve Disney parklarda deneyimlemek mümkündü.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series oyununun PSVR’deki çıkış fiyatı bilinmiyor ancak Oculus Rift için açıklanan fiyat, bölüm başında 9,99 dolar olmuştu. Benzer bir fiyatlandırmayı PSVR için de görmemiz mümkün.