TikTok'ta viral olan bir video, PlayStation 5 için stokta yok diyen bir marketin konsolları istiflediğini ortaya çıkardı. Söz konusu marketin, ABD'nin en büyük market zincirlerinden Walmart olduğu iddia ediliyor.

Teknoloji devi Sony, 2020 yılının kasım ayında uzun zamandır heyecanla beklenen PlayStation 5'i piyasaya sürmüştü. Ne yazık ki üretimde yaşanan sıkıntılar ve talebin çok fazla olması, piyasaya sürüldüğü günden bu yana PS5'e ulaşılmasını neredeyse imkansız kılıyordu.

PlayStation 5 satan teknoloji mağazaları ve marketler, uzun bir süredir ellerinde PS5 olmadığını dile getirse de TikTok'ta yayınlanan bir video bu durumun en azından ABD'deki bir mağaza için geçerli olmadığını gösterdi. Amerika'nın en büyük market zincirlerinden Walmart olduğu iddia edilen bir market, kameralara PS5 istifçiliği yaparken yakalandı.

TikTok'ta viral olan o video:

TikTok'ta yayınlanan bu video kısa sürede viral olarak yaklaşık 3,1 milyon izlenmeye ulaştı. Söz konusu videoda, görebileceğiniz üzere bir mağazanın büyük bir depoda onlarca, hatta yüzlerce PlayStation 5 stokladığı yer alıyor. Eğer videoda yer alan mağaza gerçekten Walmart ise bu olay büyük ses getirebilir, zira ABD'nin önde gelen market zinciri, ekim ayı boyunca stoklarında PS5 olmayacağını açıklamıştı.

Ortaya atılan iddiların arasında, Walmart olduğu iddia edilen marketin Black Friday ve Noel indirimleri için PlayStation 5 stoğu yaptığı yer alıyor. Bir başka kullanıcıdan çıkan fikir ise, Walmart'ın PS5 konusunda kara borsa yapılmasını engellemek için stok yaptığını ve böylelikle ürünü bir kez satışa çıkardıktan sonra bir daha stok sorunu yaşamayacağı yönündeydi.