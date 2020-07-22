Bir Sertifikaya Göre Poco C3, Redmi 9C'nin Kopyası Olacak

Poco C3'ün son dönemdeki pek çok Poco modeli gibi bir Redmi telefonun yeniden isimlendirilmiş hali olacağı ortaya çıktı. Bluetooth SIG'e göre Poco C3, Redmi 9C'nin Hint versiyonu olacak.

İlk kez 2018 yılında Pocophone F1 modeli ile karşımıza çıkan Poco, Xiaomi’nin bir alt markası olarak başarılı satış rakamları yakalamıştı. Bununla birlikte Poco, ‘en ucuz Snapdragon 845 işlemcili telefon’ olarak tanıttığı Pocophone F1’den sonra büyük bir sessizliğe gömülmüş. İki yıl boyunca yeni telefon tanıtmamıştı.

2020 yılına geldiğimizde ise Xiaomi, Poco’nun artık bağımsız bir marka olarak yoluna devam edeceğini ilan etmiş, ardından peşi sıra pek çok yeni Poco modelleri görmeye başlamıştık. İlginç olan ise gördüğümüz Poco modellerinden birçoğunun Xiaomi’nin bir başka alt şirketi olan Redmi’nin piyasaya sürdüğü telefonların neredeyse birebir aynısı olmasıydı.

Poco C3, Redmi 9C'nin Hindistan versiyonu olacak

Kısa süre önce Bluetooth SIG web sitesinde Poco’nun bir sonraki akıllı telefonu olacak Poco C3’ün sertifikaları ortaya çıktı. Sorun şu; sertifikalarda yer alan model numarasına göre Poco C3, birkaç hafta önce tanıtılan Redmi 9C’nin Hindistan versiyonundan başka bir şey olmayacak. Yani yine bir Redmi modelini yerelleştirilmiş bir Poco telefon olarak göreceğiz.

Bluetooth SIG web sitesinde Poco C3, M2006C3MI model numarası ile yer alıyor. Redmi 9C ise M2006C3MG model numarasına sahip. İki model numarası arasındaki farklar ‘I’ ve ‘G’ harfleri ile sınırlı. Buradaki ‘I’ harfi, India yani Hindistan’ı temsil ederken; ‘G’ harfi Global yeni küresel sürümü ifade ediyor.

Çentikli bir tasarıma sahip olan Redmi 9C, oldukça kalın çerçevelere sahipti. Giriş seviye bir model olması nedeniyle 100 dolar gibi oldukça uygun fiyatlı bir model olan Redmi 9C, Poco C3’ün aksine Avrupa pazarında da satışa sunulmuştu. Poco C3’ün de benzer bir fiyat etiketiyle Hindistan’da satışa sunulması bekleniyor.

Redmi 9C özellikleri