POCO F2 Lite'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Xiaomi’nin alt markası olmaktan çıkarak bağımsız bir marka haline gelen POCO’nun F2 Lite cihazına dair görseller ortaya çıktı. Görseller, POCO F2 Lite’ın Redmi Note 8 Pro’ya fazlasıyla benzediğini ortaya koydu.

Geçtiğimiz gün Xiaomi’nin alt markası olan POCO’nun artık Xiaomi bünyesinde olmayacağını öğrenmiştik. POCO, artık tamamen bağımsız bir marka olarak yoluna devam edecek. Şirket, daha yeni kendi bağımsızlığını kazanmışken, POCO F2 Lite’a dair bazı görseller internette ortaya çıktı.

POCO F2 Lite, orta segment telefon kullanan kullanıcıların merakla beklediği bir telefon. Cihazın yayınlanan görsellerine bakacak olursak POCO F2 Lite, günümüzde popülerleşen ve yaygın olarak gördüğümüz bir tasarıma sahip. Cihazın ön ekranında bir damla çentik bulunuyor. Cihazın arkasına dair herhangi bir resim yayınlanmadı.

POCO F2 Lite nasıl bir telefon olacak?

Ortaya atılan bazı iddialara göre POCO F2 Lite, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemcisinden alacak. Bu da demek oluyor ki POCO, F2 Lite cihazını bazı pazarlarda 5G destekli bir cihaz olarak satışa çıkarabilir. Cihazın ekranı, Redmi Note 8 Pro’ya oldukça fazla benziyor.

Orta segmenti yaracak gibi gözüken POCO F2 Lite, kutusundan Android 10 işletim sistemi ve MIUI 11 arayüzüyle çıkacak. Kamera kısmına geldiğimizde bizi 48 MP’lik ya da 64 MP’lik bir ana kameranın karşılayacağı söyleniyor. Bunun yanı sıra ultra geniş açılı ya da telefoto lensinin de kurulumda yer alması bekleniyor.

Güzel bir işlemciye sahip olacak bu telefonun bataryasından da yüksek performans beklenir. POCO F2 Lite, yine aynı iddialara göre 5.000 mAh’lik dev bataryaya sahip olacak. POCO F1’in bataryası 4.000 mAh idi. Yani iki telefon arasında çok belirgin bazı farklar bulunacak.

Videoda gördüğümüz cihaz, POCO F2’nin Lite versiyonu. Şirket, muhtemelen POCO F2 Lite’ı diğer telefonlara rakip olacak şekilde fiyatlandıracaktır. Hatta bu cihazın POCO F1’den daha ucuz olacak şekilde piyasaya sürülmesi bekleniyor. POCO F2 Lite’ın 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı tahmin ediliyor.