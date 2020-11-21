POCO M3'ün Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Son dönemlerin dikkat çeken akıllı telefon üreticilerinden POCO'nun önümüzdeki günlerde tanıtacağı M3 modelinin render görüntüleri ortaya çıktı. Cihaz, arka tarafın yaklaşık dörtte birini kaplayan arka kamera modülüyle dikkat çekiyor.

Xiaomi'nin alt markası olan POCO, piyasaya sürdüğü fiyat/performans cihazlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak POCO X3 NFC modeliyle büyük bir ivme yakalayan Çinli üretici, görünüşe göre çıkışını POCO M3 adı verilen yeni orta sınıf akıllı telefonuyla devam ettirecek.

Donanım anlamında piyasadaki rakiplerine kıyasla pek farklı bir şey sunmayan POCO M3, yayınlanan render görüntülerine bakacak olursak tasarım noktasında oldukça dikkat çekici bir arka kamera tasarımını benimsemiş gibi görünüyor. Dilerseniz gelin, cihazın hem tasarımına hem de cihazda yer alması beklenen teknik özelliklere daha yakından göz atalım.

POCO M3 neler sunuyor?

Arka tarafın neredeyse dörtte birini kaplayan bir kamera modülüne sahip olan POCO M3, bu kısımda üçlü arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Sol üst köşeye dikey şekilde yerleştirilen kameraların hemen yanında bir LED flaş ve tam karşıda yatay şekilde konumlandırılmış 'POCO' marka amblemini görüyoruz. Ayrıca telefonun arkasındaki ana kameranın 48 MP çözünürlüğünde olacağı da iddia ediliyor.

Donanım tarafına geçtiğimizdeyse kaynaklar, cihazın gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 662 yonga setinden alacağını, 4 GB RAM'e sahip olacağı ve 18 W hızlı şarj destekli 6000 mAh'lik bir bataryayla birlikte geleceğini söylüyor. Bu arada ekranın 6,53 inç büyüklüğünde, çentikli ve Full HD+ çözünürlüğü destekleyen IPS LCD yapıda geleceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Çin merkezli üretici POCO, yeni M3 modelini 24 Kasım Salı günü Avrupa pazarı için tanıtacak. Tanıtımın ardından cihaza dair daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.