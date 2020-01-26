POCO, Şubat Ayında Bir Akıllı Telefon Piyasaya Sürecek

Bir zamanlar Xiaomi’nin alt markası olan ancak kısa bir süre önce ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Poco, bir poster paylaştı. Paylaşılan posterde şirketin gelecek ay bir telefon piyasaya sürmeyi planladığı görüldü.

Dünyanın dördüncü en büyük akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin alt markası olan Pocophone, piyasaya sürdüğü ilk ve tek akıllı telefonu olan Pocophone F1 ile zamanının telefonları arasında fark yaratmış ve ilgileri üzerinde toplamıştı. İçerisindeki yüksek seviyeli ve yüksek performanslı donanım öğelerine oranla oldukça ucuz bir fiyata sahip olan Poco F1, tam anlamıyla bir fiyat performans canavarı olarak müşterilerin gözüne girmişti.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi’den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen ve yalnızca kendi markası altında akıllı telefonlarını üretecek olan Pocophone’un Hindistan Twitter hesabı, yeni bir poster paylaştı. Paylaşılan posterde Poco Hindistan’ın genel müdürü Manmohan Chandolu’nun “Gelecek ay yeni telefonumuzu piyasaya süreceğiz” sözüne yer verildi. Bu söz de Pocophone’un önümüzdeki şubat ayı içerisinde bir telefonu piyasaya süreceğini ortaya çıkardı.

Pocophone F2 şubat ayında gelebilir

Bütçe dostu olmasına rağmen amiral gemilerine kafa tutmasıyla bilinen Poco F1’in halefi olacak Poco F2, posterdeki bilgi de göz önüne alındığında önümüzdeki ay gelebilir. Bir süredir şirketin Pocophone F2 üzerinde çalıştığı bilgisine sahip olsak da geçtiğimiz haftalarda Poco F2 için bir ticari marka başvurusu yapılmıştı. Bu bilgi, akıllı telefonun yakın zamanda piyasaya sürülmeye hazırlanıyor olduğu anlamına gelebilir.

Şirketin ilk akıllı telefonu olan Poco F1, ticari marka başvurusu yapıldıktan yalnızca iki ay sonra piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda Poco F2 için ticari marka başvurusu yapan üreticinin gelecek ay piyasaya süreceği akıllı telefonun Poco F2 olma ihtimali çok yüksek. Elbette hangi telefonun piyasaya sürüleceği hakkında kesin bir bilgi bulunmadığından bunlar şimdilik yalnızca tahmin olarak kalıyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde Geekbench sonuçları ortaya çıkan Poco X2’nin de tanıtımını gelecek ay gerçekleştirebilir.