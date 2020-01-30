Poco X2'nin Tasarımını Ortaya Koyan Görüntüler

Poco'nun yaklaşmakta olan yeni telefonu X2 ile ilgili ilginç bir fotoğraf ve video ortaya çıktı. Poco X2'ye ait olduğu ileri sürülen fotoğraf, Xiaomi'nin kısa bir süre önce piyasaya sürdü Redmi K30 modeliyle tamamen aynı. Ayrıca Twitter'da paylaşılan bir video da bu görseli doğruluyor.

Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Poco, kısa bir süre önce bağımsız bir şirket haline geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Xiaomi, 2018 yılında piyasa sürülen "Poco F1"in şirketin popülerliğini kanıtlamak için yeterli olduğunu belirtti ve bu popülaritenin ilerleyen dönemlerde de süreceğini vurguladı. Poco X2 olarak isimlendirilen telefon ise şirketin bağımsız olarak piyasaya süreceği ilk model olacak ve 4 Şubat'ta duyurulacak.

Poco, X2 ile ilgili bazı bilgileri tüketicilerle paylaştı. Yaklaşmakta olan yeni telefonuyla ilgili bir internet sitesi oluşturan şirket; X2'nin yüksek bir ekran tazeleme oranına sahip olacağını, sıvı soğutma sistemiyle geleceğini ve bu telefonun Qualcomm işlemciden güç alacağını duyurdu. Ancak telefonun tasarımıyla ilgili bugüne dek en ufak bir detay paylaşılmadı.

Şimdiyse X2'nin tasarımıyla ilgili kafaları karıştıracak bir fotoğraf ortaya çıktı. Hindustan Times isimli bir internet sitesi aracılığıyla ortaya çıkarılan görüntüler, iddialara göre Poco X2'nin genel görünümü gözler önüne seriyor. Ancak paylaşılan görüntü, Xiaomi'nin bir süre önce piyasaya sürdüğü Redmi K30 modeliyle neredeyse birebir aynı.

Poco X2'ye ait olduğu ileri sürülen görsel

Redmi K30 ise şöyle bir tasarıma sahip

İşin daha da ilginç olan tarafı ise söylentilere göre Poco X2, bazı kamera özellikleri açısından da Redmi K30 ile aynı olacak. Öyle ki; Redmi K30'un ana arka kamerası, 64 MP çözünürlükteki Sony IMX686'ydı ve Poco X2'de de bu kamera kullanılacak. Poco X2'nin diğer kamera özellikleri şu an için bilinmiyor olsa da bunca benzerliğin tüketiciler açısından hoş karşılanmayacağı su götürmez bir gerçek.

Poco X2'nin Redmi K30 ile aynı tasarıma sahip olacağını destekleyen video