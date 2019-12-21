Pocophone F2, 2020 Yılında Kullanıcıyla Buluşabilir

Xiaomi'nin alt markası Pocophone, çıkardığı Pocophone F1 ile kayda değer bir başarı elde etmişti. Bu sene seriye bir yeni cihazın daha ekleneceğine dair söylentiler ne yazık ki boşa çıkmıştı. Ancak 2020 yılında Pocophone F2 cihazının çıkış yapacağına dair umut ışığı yakıldı.

Hindistan’da Poco olarak adlandırılan ve Xiaomi’nin alt markası olan Pocophone, bu sene ağustos ayında Pocophone F1 ile ilk çıkışını yaptı. Pocophone F1 akıllı telefon, amiral gemisi cihazların sahip olduğu özelliklerle donatılmanın yanı sıra oldukça uygun bir fiyatla kullanıcının karşına çıkması sayesinde akıllı telefon severlerin ilgi odağı haline geldi.

Hayranlar ve medya da bu sene Pocophone F1 cihazına bir yenisi daha eklenmesini umut ediyordu. Hatta Xiaomi’nin Redmi K20 cihazlarını Hindistan’da Poco F2 olarak satışa sunacaklarına dair söylentiler bile dolaşıyordu. Ancak bu söylentiler de boşa çıktı.

Kesin bir tarih söz konusu değil

Pocophone akıllı telefon serisine bir yenisinin ne zaman ekleneceği henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak şirketin başında yer alan Alvin Tse, bu konuya dair detayların gelecek sene paylaşılacağını belirtiyor. Bu da demek oluyor ki 2020 senesinde yeni bir amiral gemisi serisi ile karşılaşabiliriz. Elbette çıkarılan yeni cihazın adının Pocophone F2 olması bekleniyor.

Bahsettiğimiz gibi Pocophone F2 ile ilgili şu anda herhangi bir detay söz konusu değil. Ancak gelecek haftalarda konuyla ilgili açıklamaların gelmesi bekleniyor.

Ayrıca geçtiğimiz hafta Xiaomi’nin giyilebilir teknoloji satışında lider olduğu açıklanmıştı

Geçtiğimiz hafta Canalys’ten elde edilen verilere göre dünya çapında giyilebilir teknoloji satışlarının artmasında rol oynayan en büyük etmen Xiaomi oldu.

Xiaomi, %65 oranında bir artışa sahip olan akıllı bileklik satışlarında liderlik koltuğunda oturuyor. Dünya genelinde yapılan akıllı bileklik satışlarının tamamının %27’lik kısmı Xiaomi’ye ait. Şirketin bu başarıyı elde etmesini sağlayan en büyük stratejilerinden birisi ise düşük fiyatlara sahip olması.

Xiaomi, edindiği düşük fiyatlar stratejisi ile Samsung ve Fitbit gibi büyük rakip şirketleri geride bırakmayı başardı. Hal böyle olunca Samsung ve Fitbit gibi şirketler de Xiaomi’nin bu stratejisini kullanmaya başladı ve özellikle Asya kıtasındaki akıllı telefon takipçilerinin ilgisini çekmek için düşük fiyatlı ürünler piyasaya sürdü.

Satış rakamlarında artış elde eden bir diğer isim de Huawei oldu. Şirketin büyümesinde rol oynayan en büyük etmenlerden birisi Çin’de yapılan satışlar oldu. Bu da Huawei’nin dünya genelinde yapılan satışlarda ikinci sırayı elde etmesini sağladı.