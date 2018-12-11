Pocophone F1'e Android Pie 9.0 Güncellemesi Geldi

Piyasada kendine oldukça iyi bir yer edinen Pocophone F1, söz verildiği gibi Android Pie güncellemesini aldı.

Geçtiğimiz aydan beri bir nevi kapalı beta sürecinde olan ve kullanıcıların kendi istekleri doğrultusunda kurup deneyebildiği MIUI 10 güncellemesi, bugün itibarı ile tüm Pocophone F1 sahiplerine sunulmaya başlandı.

Düşük fiyatı ve premium sınıfında diyebileceğimiz donanım özellikleriyle büyük ilgi çeken telefon, böylece MIUI 10 tabanlı Android Pie güncellemesine de kavuşmuş oldu. Herhangi bir aksaklık olmazsa güncellemenin bildirim olarak ekranınıza düşmesi gerekiyor.

Buna rağmen OTA olarak güncellemeyi alamazsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: