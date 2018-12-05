Pocophone F1'e 960fps Ağır Çekim Modu Geliyor

Bütçe dostu akıllı telefon tanımını yanlış anlayan Xiaomi, Pocophone F1'i yeni özelliklerle amiral gemisi haline getirmeye devam ediyor.

MIUI Forum’da yer alan bilgilere göre Xiaomi, Snapdragon 845 işlemcisinden güç alan en ucuz akıllı telefon olma özelliğine sahip Pocophone F1 için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Söz konusu güncelleme ile birlikte cihaza 960fps ağır çekim video kaydı özelliği gelirken, ayrıca süper düşük ışık modu de kamera performansını derinden etkileyecek.

Bu noktada 960fps ağır çekim video kaydı için ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Zira Pocophone F1’in kamerasında bulunan IMX363 sensör, süper hızlı DRAM özelliğine sahip değil ve süper hızlı DRAM’e sahip olmayan bir sensörün 960fps video çekecek kadar hızlı görüntü işlemesi mümkün değildir.

Xiaomi, sanal bir 960fps ağır çekim modu eklemek için interpolasyon kullanıyor. Bu yazılımsal illüzyon, görüntü kareleri arasına sanal kareler ekliyor ve ağır çekimin olduğundan daha yüksek fps’de görüntülenmesini sağlıyor. Xiaomi, söz konusu teknolojiyi resmi olarak onaylamasa da yavaş çekim kaynağı Hi Speed ​​Cams’ın tahminleri bu yönde.

Süper düşük ışık modu ise adından da anlaşılacağı gibi düşük ışıklı ortamlarda daha net ve canlı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmese de Pocophone F1 sahiplerinin yeni özelliklerden fazlasıyla memnun olacağı kesin.