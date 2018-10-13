POCO Launcher Diğer Android Telefonlar İçin Yayınlandı

Bir süredir beta sürümüyle kullanıcıların beğenisine sunulan POCO Launcher, sonunda resmi olarak yayınlandı.

Xiaomi Pocophone F1 ve Xiaomi Poco F1'lerde varsayılan launcher olarak gelen POCO Launcher'ı artık diğer Android telefon sahipleri de deneyebilecek. Tek ihtiyacınız Android 5.0 veya üzeri bir akıllı telefonunuz olması.

Açıkçası POCO Launcher, iddialı olduğu her alanda başarılı diyebiliriz; sade ve minimal bir arayüz, hızlı animasyonlar ve tertemiz bir ana ekran... Ancak opsiyonlar o kadar kısıtlı ki küçük bir deneme sürecinden sonra vazgeçmeniz olası; ilk olarak herhangi bir karanlık tema opsiyonunuz yok. Siyah takınıtısı olanlar için büyük bir eksiklik diyebiliriz. Uygulamaları gizleyemiyorsunuz ve ikon değişikliği dışında herhangi bir özelleştirme seçeneğiniz yok.

Yine de POCO Launcher'a sırf F1 kullanmayı deneyimlemek için dahi bir şans verebilirsiniz. Aşağıdaki linkten ilgili Google Play sayfasına ulaşarak uygulamayı indirebilirsiniz.