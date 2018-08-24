Pocophone F1'in Birbirinden Güzel Resmi Duvar Kağıtları

Xiaomi, Pocophone F1 ile birlikte akıllı telefon pazarına pek çok güzel şey tanıttı. Bunlardan belki de en önemlisi amiral gemisi donanımların orta seviye telefon fiyatına satılabiliyor olmasıydı. Pocophone F1'in bir başka güzel yanı ise duvar kağıtları.

Xiaomi, Pocophone F1’i resmi olarak tanıttı. Pocophone F1, Snapdragon 845 işlemcisine sahip dünyanın en ucuz akıllı telefonu olma unvanına sahip. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse aynı işlemciyi kullanan Galaxy Note9, 999 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarken Pocophone F1 yalnızca 300 dolara satışa sunulacak.

Fakat Pocophone F1’in Türkiye’ye hemen gelmesi beklenmiyor. Dolayısı ile cihaza uzun bir süre sahip olamayabilirsiniz. Yine de akıllı telefonunuzda bir Pocophone esintisi olmasını isterseniz resmi duvar kağıtlarını indirebilirsiniz. Buraya tıklayın ve 2246 x 1080 çözünürlükteki tüm duvar kağıtlarını bir kerede indirin.

Ayrıca XDA Developers üyeleri, Xiaomi’nin Pocophone F1 için geliştirdiği Poco Launcher’ı sızdırmayı başardı. Eğer MIUI 9 ya da MIUI 10 çalıştıran bir Xiaomi akıllı telefonunuz varsa buraya tıklayarak Poco Launcher’ın APK dosyasına ulaşabilirsiniz. Poco Launcher çok yakında Play Store’da tüm kullanıcılara sunulacak.