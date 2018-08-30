Pocophone F1, Hindistan'da Adeta Peynir Ekmek Gibi Satıldı

Poco Hindistan Twitter hesabına göre Pocophone F1, sadece 5 dakikada Xiaomi'ye 186 milyon TL gelir kazandırdı. Buradan cihazın birkaç dakikada 100 bine yakın sattığını anlıyoruz.

Amiral gemisi özellikleri orta seviye akıllı telefon fiyatına tüketicilere sunan Xiaomi Pocophone F1’in yüksek satış miktarına ulaşması sürpriz bir gelişme değil. Ancak Pocophone’un resmi Hindistan Twitter hesabının açıkladığı kazanç, cihazın beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü ortaya çıkarıyor.

Poco Hindistan Twitter hesabının attığı tweete göre Pocophone F1, Hindistan’da çevrimiçi satışa açılır açılmaz 5 dakikadan kısa sürede 2 milyar Hint Rupisi (186 milyon TL) gelir elde etmeyi başardı. Şirket kaç adet Pocophone F1 satıldığını tam olarak açıklamadı ancak uygun bir aralık tahmin etmek zor değil.

Verilen her siparişin en üst model için olduğunu düşünürsek Pocophone F1’in 5 dakikalık sürede 69 bine yakın satış gerçekleştirmesi gerekiyor. Herkesin en uygun fiyatlı Pocophone F1 versiyonunu aldığını düşünürsek de 100 bin birimin satıldığını söyleyebiliriz. Dolayısı ile Xiaomi, birkaç dakikada 69-100 bin Pocophone F1 satmayı başardı.

Amiral gemilerine göz kırpan özelliklere sahip Pocophone F1’in tüm teknik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Pocophone F1’in neden peynir ekmek gibi satıldığını merak ediyorsanız da bu makalemizi okuyabilirsiniz.