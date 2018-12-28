Pocophone F2'nin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin uygun fiyatlı amiral gemisi Pocophone'un ikinci nesil modeli Pocophone F2, çok tartışılacak özellikleri ile Geekbench'te görüntülendi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin en yeni akıllı telefon markası olan Pocophone’un yeni modeli Pocophone F2, Geekbench’te ortaya çıktı. Tuhaftır ki Pocophone F2’nin Geekbench’te görüntülenen teknik özellikleri, Pocophone F1 ile neredeyse birebir aynı.

Snapdragon 845 işlemciye sahip en ucuz akıllı telefon olan Pocophone F1, 6GB RAM kapasitesine sahipti. Cihaz, kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor olsa da Android 9.0 Pie güncellemesini çoktan almış durumda.

İlginç bir şekilde Geekbench’te Pocophone F2 olarak listelenen cihaz da Snapdragon 845 işlemciye, 6GB RAM’e ve Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip. Bu durum, başarılı bir çıkış yapan Pocophone markası ile ilgili soru işaretlerine neden oldu.

Muhtemelen Xiaomi, fiyat/performans amiral gemisi isteyen tüketicilerin favori modeli olan Pocophone F1’in tasarımını, ekran özelliklerini ve kamerasını geliştirerek Pocophone F2 olarak yeniden piyasaya sürecek. Bir nevi Pocophone F1s de diyebiliriz.