Poco F1 modeliyle fiyat/performans canavarı hâline gelen Pocophone, serinin ikinci telefonu olan Poco F2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. İddiaların kaynağıysa bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan Poco F2 ticari marka başvurusu oldu.

Xiaomi’nin alt markası olarak bildiğimiz Pocophone, 2018 yılında tanıttığı Pocophone F1 telefonuyla o dönemdeki kullanıcıların kalbinde yer edinmeyi başarmıştı. Uygun fiyatına rağmen dönemin önemli cihazlarına kafa tutacak özelliklerle piyasaya sürülen telefon, böylelikle akıllı telefon severlerin devamını merakla beklediği bir seri hâlini almıştı.

Telefonun hayranları, Pocophone’un halefi olan F2 modelinin 2019 yılında tanıtılacağına yürekten inanıyorlardı hatta Xiaomi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı herhangi bir duyurunun altına Poco F2 hakkında soru sormak bir norm haline dahi gelmişti. Serinin devamını merakla bekleyenler için iyi haber bugün geldi.

Amiral gemisi katili Poco F1’in halefi Poco F2, önümüzdeki aylarda tanıtılabilir:

Bir Twitter kullanıcısı, ‘POCO F2’ için yapılan ticari marka başvurusunu gösteren ekran görüntülerini kişisel hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntüler, başvurunun 4 Aralık 2019 tarihinde Çin Ticari Marka Ofisi’ne yapıldığını ve ‘4280005’ başvuru numarasına sahip olduğunu gösteriyor. Yapılan bu başvuru, Poco F1’in halefi olması beklenen bir telefonun geleceğini kanıtlar nitelikte.

Öte yandan Poco F2’nin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Buna rağmen Poco F1’in ticari marka başvurusundan iki ay sonra piyasaya sürüldüğünü düşünecek olursak, Poco F2’nin de şubat veya mart aylarında geleceğini varsayabiliriz. Ayrıca bu tarih Hindistan pazarı için de oldukça mantıklı zira Xiaomi, önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan Mi 10 modelini burada piyasaya sürmeyecek.

Poco F1, uygun fiyata amiral gemisi özellikleri sunan oldukça başarılı bir telefondu. Fiyat/performans tabirinin anlamını hakkıyla veren bu cihaz, dönemin en güçlü Android telefonlarından olan Samsung Galaxy S9 ve OnePlus 6T ile aynı işlemciye sahip bir şekilde piyasaya sürülmüştü. Telefonu diğerlerinden ayıran en önemli farksa rakiplerine kıyasla azımsanmayacak derecede az olan fiyatıydı.