Pokemon GO Artık Rootlu Telefonlarda Oynanamayacak!

Pokemon GO’nun geliştiricisi Niantic, Root erişimi ile yapılabilecek hileleri önlemek amacıyla root yetkisi olan telefonlarda Pokemon GO’nun çalışmasını engelliyor.

Geçtiğimiz yılların en popüler mobil oyunu olan Pokemon GO, milyonlarca insan tarafından oynanırken gelişmeye de devam ediyor. Elbette her oyunda aranan hile sistemi, Pokemon GO oyuncuları arasında da yaygın. Özellikle lokasyonu farklı gösteren uygulamalar başta olmak üzere, değişik yöntemler ile öne geçmeye çalışan oyunculara savaş açan Niantic; Pokemon GO’nun herkes tarafından adil bir şekilde oynanmasını istiyor.

Bu nedenle çeşitli hilelerin yapılmasına yol açan rootu (yani telefonun sınırlarını açan bu değişiklilik) oyunda engelleyen firma, Pokemon GO’nun dosya izin özelliğini değiştirdi. Her oyunda save dosyası ve oyun dosyalarını saklamak amacıyla bulunan “Dosya Erişim” iznine “Dosya Okuma”yı da ekleyen geliştirici firma, bu izin ile telefonun root yetkisi olup olmadığını kontrol ediyor.

Şirket bu sayede rootlu telefonlarda oyunun çalışmasını engellerken, aynı zamanda Pokemon GO’ya etki edecek diğer uygulamaları da kontrol ederek hile yapan kullanıcıların Pokemon GO oynamasının önüne geçecek.

Yani eğer bir root erişim yetkisi olan Android telefona sahipseniz, artık Pokemon GO oynayamayacaksınız. Özellikle hilecileri engelleme amacıyla geliştirilmiş bu yöntemin, root yetkisi alması gereken geliştiricilerin de önünü kapaması tepki alacağına işaret olsa da oyun dünyasındaki hilecileri de engellemesinin başka yolu yok gibi görünüyor. Öte yandan Pokemon GO’yu daha duymamış ve nasıl oynanacağını merak edenler var ise aşağıdaki inceleme videomuzdan Pokemon GO hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirler.