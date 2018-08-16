Pokemon Go'da Celebi Etkinliği Düzenlenecek

Pokemon Go, tüm dünyada popülaritesini koruyor ve Niantic de sürekli gelen güncellemelerle oyuncuları sevindirecek yenilikleri oyuna dahil etmeyi ihmal etmiyor.

Pokemon Go, çıktığı günden itibaren tüm dünyada büyük bir popülarite yakalamıştı. Her ne kadar bir türlü ülkemizde yayınlanmadığı için oyuna ilgi biraz azalmış olsa da Niantic'in sürekli getirdiği yenilikler ve etkinlikler oyuncuları cezbedip oyuna geri döndürmek için yeterli oluyor. Özellikle gelen trade sisteminden sonra oyuncu sayısı ülkemizde de yeniden artışa geçmişti.

Son olarak da oyuna Johto serisinin efsanevi ve en nadir pokemonu olan Celebi'nin geleceği yeni bir etkinlik geliyor. Aslında Celebi daha önce de özel bir etkinlik ile oyuna eklenmişti fakat Pokémon Go Fest 2018 etkinlikleri kapsamında eklendiği için pek çok oyuncu Celebi'yi yakalayamamıştı. Ancak Niantic'den gelen son bilgiye göre oyuncular 20 Ağustos itibariyle Celebi'yle oyunda karşılaşacaklar.

Ancak Celebi'ye sahip olmak için bazı görevlerin yapılması gerekecek ve ardından da tıpkı Mew'de olduğu gibi pokemonu yakalayabilecekler. Aynı zamanda Mew'i yakalamak için tamamlanması gereken görevleri henüz bitirmemiş olan oyuncular, Celebi'ye sahip olamayacak. O yüzden eğer oyunu oynuyorsanız ve Celebi'yi de Pokedex'inize eklemek istiyorsanız, Mew görevlerinizi tamamlamaya bakın. Şimdiden iyi eğlenceler.