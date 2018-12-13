Oyun çıktığından bu yana eklenmesi beklenen özellik nihayet oyuna eklendi. Artık Pokemon Go oyuncuları gerçek zamanlı olarak arkadaşları ile savaşabilecekler.

Niantic Labs tarafından geliştirilen bir artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go, bir dönem milyonlarca mobil oyuncuyu sokak sokak, cadde cadde gezdirmiş, akıllı telefon kullanıcılarının bir mobil oyun için her gün kaç kilometre yürüyebileceğini geliştiricilere ve kullanıcılara göstermişti.

Ancak Niantic Labs’ın oyunu geliştirme konusunda biraz ağır davranması, oyunun popülerliğinin çok uzun sürmemesine neden olmuştu. Oyuna eklenmesi beklenen pek çok özellik bir türlü gelememiş, oyuncuların oyuna daha fazla devam etmeleri için bir neden kalmamıştı. Bu özelliklerin başında ise oyuncuların karşılıklı savaşabilmeleri yer alıyordu.

Niantic Labs nihayet beklenen güncellemeyi yayınlıyor. Pokemon Go, en 10 seviye olan eğitmenlerin birbirleri ile gerçek zamanlı olarak savaşmasına imkan tanıyor. PvP olarak geçen savaşlarda en yakın arkadaşlarınızla pokemonlarınızı savaştırabilirsiniz. Ancak adaletsizlik olmaması için mod, liglere bölünmüş ve CP sınırı eklenmiş durumda.

Pokemon Go ilk kez 2016 yılında mobil oyuncuların beğenisine sunuldu ve oyuncuların karşılıklı olarak savaşabildiği bir mod, ilk çıktığı günden bu yana oyuncular tarafından bekleniyordu. Niantic Labs, yeni özellik ile birlikte kaybettiği oyuncuların en azından birazını geri kazanabilmeyi ümit ediyor.