Askeri Tesislere İzinsiz Girişler Arttı: İşte İlginç Sebebi

Bilindiği üzere askeri tesislere izinsiz girmek yasaktır. Bu bölgelerde gezinirseniz ya da bu bölgelerin görüntülerini çekerseniz başınız belaya girebilir. İnsanlar ise ilginç bir nedenden dolayı ellerinde telefonlarla askeri bölgelere girip duruyor.

CBS News’e göre Kanada ordusu, halka açık olmayan askeri bölgelerde sık sık sivil aktivitesi görülüyor. Konuyla ilgili yüzlerce sayfalık döküman yayınlanmış durumda. Benzer bir durum başka bölgelerde de yaşanıyor. Bu sorunun ise ilginç bir nedeni var: Pokemon Go.

Askeriyede Pokemon problemi

Ülkemizde Pokemon Go resmi olarak yayınlanmadığı için pek de istenilen seviyede bir popülerlik yakalayamadı. Dünyanın geri kalanı ise telefon ekranında Pokemon görmek için sokaklarda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında oyun yayınlandığından bu yana insanlar sokaklarda pokemon kovalıyor, bir yandan da tarihi noktaları, önceden belirlenmiş pokestopları kullanarak ekipman topluyor. Okullar, camiler, parklar, heykeller vs gibi pek çok yapı oyunda bir pokestop haline getirildi. Görünüşe göre askeri tesisler de öyle.

Askeri tesislere girmek dünyanın her yerinde yasaktır, fotoğraflarını bile çekmenize izin vermezler. Elinizde telefon oraya buraya doğrultarak bir askeri bölgede gezmek kesinlikle askerlerin gözüne hoş görünmeyecektir.

Pokemon peşinde riskli yolculuk

Her ne kadar bu durum başınıza bela açabilecek olsa da Kanada’daki askeri yazışmalar biraz daha neşeli olmuş. Ülkedeki bir askeri tesis olan Kingston Askeri Üssü’nden Bnibaşı Jeff Monaghan, ekibine gönderdiği e-postada “Lütfen inzibatlara Frontenac Üssü’nün görünüşe göre hem PokeStop hem de PokeGym olduğunu bildirin. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim olmadığı konusunda dürüst olacağım” dedi.

Başka bir üstten güvenlik uzmanı David Levenick ise “Oyunun amacı PokeStoplara/Gymlere gitmek ve Pokemon'lar yakalamak (Bu konuda yardımcı olması için 12 yaşında birini tutsak yeri)” yazdı. En azından bir başka askeri yetkili, davetsiz misafirlerin askeri müzeleri gezmesini umuyor.

Neyse ki henüz dünyanın herhangi bir yerinde pokemon yakalamak için askeri tesise giren ve bu yüzden vurulan ya da hapse atılan birisi yok. Yine de oyunu oynuyorsanız şansınızı zorlamamanız faydanıza olacaktır.