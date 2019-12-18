Elektrikli otomobil pazarının önemli isimlerinden olan Polestar 2, yaklaşık 1,5 tonluk çekiş kapasitesiyle dikkat çekerken kendi segmentindeki en güçlü araç olmayı başardı. Polestar 2 ile rakipleri arasında ciddi bir fark var.

Pek çok otomobil sahibinin aracının arkasında bir çeki demiri bulundurur. Bu çeki demirinin amacı, aracın arkasına takılan bir römorkor ya da karavan gibi bir parçanın da araca eklenmesini sağlamaktır.

Elektrikli otomobilleri alan kişilerin de bir kısmı karavanlar ya da yük araçları ekleyebilecekleri bir otomobil almak istiyor. Haliyle araçların çekiş kapasitesi de bu noktada oldukça önemli bir hale geliyor.

Tesla Model 3’ten 600 kilo fazla çekiyor

Elektrikli kompakt otomobiller arasında iddialı isimlerden olan Polestar 2, çekiş kabiliyeti konusunda rakip tanımadığını cümle aleme gösterdi. Aracın çekiş gücü yaklaşık 1,5 ton ve kendi segmentinde tartışmasız bir şekilde lider. Tesla’nın Model 3’ü ise Polestar’dan 590 liogram daha az çekiş gücüne sahip.

Tıpkı Tesla’da olduğu gibi Polestar 2 sahipleri de fabrika çıkışı çeki demirli modeller alabiliyor ve bu modeller yaklaşık 7 bin lira daha pahalı oluyor. Benzer bir durum Tesla Model 3 kullanıcıları için de geçerli. O araçta da çeki demirli model benzer bir fiyat farkıyla satılıyor.

Polestar CEO'su araçlarına güveniyor

Polestar CEO’su Thomas Ingenlath, Polestar 2’nin elektrikli bir performans aracı olduğunu ve aktif bir yaşam şeklini desteklediğini söylerken, aracın sahibinin ihtiyaçlarına uyum sağladığını ve gerçekten esnek bir otomobil olduğunu söyledi. Müşterilerinin esnekliğe büyük önem verdiğini ve bu konunun günümüzdeki elektrikli araç alıcıları için önemli bir şey olduğunu söyledi.

Polestar 2, otomobiliyle tatile gitmeyi sevenler için ideal bir elektrikli otomobil. Aracın yaklaşık 440 litrelik bir bagaj hacmi de bulunuyor. İsteyenler, fabrika çıkışında aracın üst kısmına da ek bagaj imkanına sahip oluyor.