Pompeii'de 1900 Yıllık Taşlaşmış At Bulundu

Pompeii'deki araştırmalarına devam eden bilim insanları, yüksek rütbeli bir subay ya da generale ait olduğu düşünülen bir villanın ahırında taşlaşmış bir at buldular.

İtalya’nın Napoli şehrinin güneyinde bulunan antik Pompeii kenti, yeni keşiflere sahne olmaya devam ediyor. Antik kentteki çalışmaları yakından takip eden ve destek veren Pompeii Arkeolojik Parkı Müdürü Prof. Massimo Osanna, antik kentte devam eden kazılarda Napoli Körfezi ve Capri Adası’na bakan bir villa keşfettiklerini, villanın ahırında ise taşlaşmış bir at ve eğer bulduklarını belirtti.

Osanna’nın açıklamasına göre ahırda bulunan at, volkanik küller ve yoğun buhar nedeni ile hayatını kaybetmiş. Yüzlerce yıl küllerin altında kalan atın proteinleri bakteriler tarafından yenilmiş olsa da geriye kalan mineraller taşlaşarak günümüze kadar bütünlüğünü korumasına yardımcı olmuş. Osanna’nın açıklamasına göre söz konusu villa, yüksek rütbeli bir subaya ya da genarele ait olabilir.

Pompeii’de neler olmuştu?

Antik Roma dönemine ait bir kent olan Pompeii, Vezüv Yanardağı'nın M.S 79 yılında iki gün boyunca patlamasıyla volkanik kül tabakasının altında kalmıştı. Kaçmayı başaramayan kent sakinleri küllerin altında can verirken bu antik kent, 1748 yılında yeniden keşfedilene kadar volkanik küller altındaki varlığını sürdürmeye devam etti. Kent ilk kez 1900’lerin başında kazılmaya başlanmış, ancak doğal nedenlerden yeniden toprak altında kalmıştı.