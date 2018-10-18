Pompeii'ye Dair Tarih Kitaplarını Değiştirebilecek Bir Keşif

Dünyanın en fazla sır barındıran antik kentlerinden biri olan Pompeii'ye dair, daha önce ortaya çıkmamış olan enteresan bulgulara rastlandı.

İtalya'da bulunan Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan Antik Roma kenti Pompeii'de yeni bulgular tespit edildi. Yeni bulguların, tarih kitaplarındaki bilgileri bile değiştirecek boyutta olduğu söyleniyor.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar doğrultusunda, Antik Roma için önemli bir konum olan Pompeii'nin, 24 Ağustos 79 tarihinde Vezüv Yanardağı’nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik kül ve cürufun altında kaldığı düşünülüyor; hatta çoğunlukla bu görüş kabul görüyordu.

Buna karşın arkeologlar, Pompeii'deki evin duvar kalıntıları üzerinde bir işçiye ait olduğu düşünülen duvar yazısı keşfettiler. Araştırmacılar daha sonra ise 'Kasım tarihinden 16 gün önce' yazan duvar yazısının o döneme ait olduğunu da kesin olarak kanıtladı.

Keşfedilen yeni kalıntı, kentin düşünülenden en erken iki ay sonra volkanik küller altında kaldığını kanıtlıyordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İtalya Kültür Bakanı Alberto Bonisoli, 'Bu keşifle birlikte tarih kitapları yeniden yazılacak.' diye konuştu.