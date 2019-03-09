Oppo F11 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon sektörü devi Oppo, haftalardır konuşulan yepyeni iki model akıllı telefonunu bugün tanıttı.

Huawei, Xiaomi ve RealMe gibi Çinli akıllı telefon üreticilerinin sektör için daha ucuza daha başarılı cihazlar üretiyor olmasının ardından Apple ve Samsung gibi devler, bu şirketlerle rekabet edebilmek için planlarında büyük değişikliğe gitmişti. Devlerin plan değiştirmesine sebep olan bir başka Çinli şirket Oppo ise uzun bir süre gündemden düşmeyecek gibi gözüken iki yeni akıllı telefonunu tanıttı.

Yeni cihazlarına F11 ve F11 Pro isimlerini veren Oppo, bu iki akıllı telefon arasındaki tek farkın Pro versiyonunun üstten çekmece ile çıkan pop-up bir selfie kamerasına sahip olduğunu söylüyor. Selfie kamerası F11 modelinde ise su damlası çentiği ile ekranın üstünde konumlandırılmış durumda.

Oppo F11 Pro; 6,53 inçlik 1080x2340 çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip olurken, selfie kamerası olarak 16 MP çözünürlüğünde f/2,0 diyafram açıklığında bir sensörü bünyesinde barındırıyor. Arka tarafta 48 MP çözünürlüğünde f/1,79 diyafram açıklığında ana kamera ve 5 MP çözünürlüğünde f/2,4 diyafram açıklığında derinlik sensörü olmak üzere toplamda 2 adet kamera yer alıyor.

Cihazın sahip olduğu uzun pozlamalı Ultra Gece Modu ile Oppo, karanlık ortamlarda bile F11 Pro'nun oldukça başarılı fotoğraflar çıkarabileceğini vurguluyor. Gücünü MediaTek Helio P70 yonga setinden alan Çinli şirketin yeni gözde akıllı telefonu, 4 GB ve 6 GB RAM seçeneklerini kullanıcılara sunuyor.

VOOC 3.0 şarj teknolojisini de cihazına eklediğin belirten Oppo, bu sayede sadece 80 dakika içerisinde cihazın 4.000 mAh'lik bataryasının %0'dan %100'e ulaşabileceğine dikkat çekiyor. Ne var ki Oppo F11 Pro gelişen teknolojilerin bir adım gerisinde kalarak hâlâ Micro USB girişini kullanıyor.

Her kullanıcının beğenisine göre F11 Pro için çeşit çeşit renk seçenekler sunan Oppo, tasarım konusunda oldukça başarılı bir işe imza atmış gibi gözüküyor. Cihazın fiyatı ise şu anda Hindistan'da 356 dolar olarak listeleniyor.