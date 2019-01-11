Tam 15 Sezon Süren Criminal Minds'ta Son Sezon Geliyor

2005 yılından beri büyük bir ilgiyle takip edilen Criminal Minds, 15. sezonun ardından izleyicilerle vedalaşmaya hazırlanıyor.

22 Eylül 2005 yılında ABD'nin CBS kanalında başlayan ve FBI Davranış Analiz Birimi ekseninde ilerleyen hikayesiyle 14 sezondur soluksuz izlenen dizi final yapıyor. Periyodik olarak kadrosu neredeyse baştan sona değişen dizi, 10 bölümlük final sezonuna hazırlanıyor.

CBS'in CEO'su Amy Reisenbach, "CBS'in en büyük hitlerinden birinin finaline hazırlanıyoruz. Erica Messer'ın yeterli zamanı olmasını istedik. Bu sayede diziye ve hayranlara yaraşır bir son yazabilecekti. Bu güne kadar bizimle olan bütün izleyicilere teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

15. sezonu 2019-2020 yayın döneminde izleyicilerle buluşacak olan Criminal Minds, 325. bölümüyle hayranlarına elveda diyecek. ABD'de halen yayında olan diziler arasında en çok bölüme ulaşmış 4. dizi olarak da tarihe adını yazdıracak. Elbette Arka Sokaklar'ı saymıyoruz. :)