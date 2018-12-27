Popüler Filmlerin Dünyasını Cebinize Taşıyan 8 Mobil Oyun

Webtekno Mobil Oyun Reçetesine yeniden hoş geldiniz. Bu haftaki köşemizde, beyaz perdenin en popüler eserlerinden konu alan mobil oyunlara yer veriyoruz. Eğer bu listede yer alan popüler filmleri sevdiyseniz, oyunlarına da muhakkak göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Sinema, popüler kültürün önemli bir parçası ve bu kültürün merkezinde de eğlence var. Mobil oyun sektörünün giderek yükselmesi, eğlenceyi oldukça kolay hale getirmelerinden kaynaklanıyor. Bu iki muhteşem dünyayı bir araya getiren şey ise filmlerden esinlenen, onların dünyasını cebimize getiren mobil oyunlar.

Sizin hem Android hem de iOS işletim sistemleriyle uyumlu, olan filmlerden konu almış 10 mobil oyunu seçtik. Listede henüz filmini izlemediğiniz bir oyun dikkatinizi çekerse, önce filmini izlemenizi tavsiye ederiz. Böylece daha eğlenceli anlar yaşamanız mümkün olacaktır. Lafı çok uzatmadan, hemen başlayalım.

Pirates of the Caribbean: Tides of War (Karayip Korsanları):

Karayip Korsanları serisi, korsan filmlerinin kaderini değiştirdi. Serinin tüm ikonik karakterlerini görebileceğiniz bu strateji oyunu, korsanlığın kitabını yazmak isteyenlere göre. Ayrıca filmlerde işlenen bazı maceralar da size eşlik ediyor.

Eksileri: Açıkçası Karayip Korsanları söz konusu olduğunda kesinlikle artık yüksek görsel kaliteye sahip işler görmemiz gerekiyor, ToW ne yazık ki bu beklentimizi karşılamayan, zaman zaman sıradanlaşan bir strateji oyunu.

Minion Rush: Çılgın Hırsız

Animasyon filmleri serisi Çılgın Hırsız’ın çılgın karakterleri Minion’lardan esinlenen bu yapım, belki de son dönemin en eğlenceli mobil oyunlarından birisi olabilir. Gameloft, yılların tecrübesini tek seferde kullanmışa benziyor.

Eksileri: Tamam, koşu oyunları güzel, ancak oyunda filmden esinlenmiş olması haricinde başka bir özgünlük göremiyoruz.

Jurassic World™: The Game (Jurassic World):

Jurassic Park serisinden sonra eski tadı bir türlü vermeyen Jurassic World serisi, artık parkın bütün dünyaya hükmetmeye başlayacağını bize göstermeye başlamıştı. Eğer şehir kurma oyunlarına hakimseniz, bu oyunda kendi Jurassic Word dünyanızı inşa edebiliyorsunuz. Bunun yanında yetiştirdiğiniz dinozorlarla çeşitli savaşlara katılıyorsunuz.

Eksileri: Aslında oyunun en büyük eksiği uyarlandığı film serisinin kısırlığı. Bu nedenle bir hikaye izlemek yerine tek derdiniz dinozor yetiştirmek oluyor.

Guardians of the Galaxy TTG (Galaksinin Koruyucuları):

Telltale’in başarılarını zaten The Walking Dead’in bağımsız hikayelerine sahip oyunlarından biliyoruz. Adamlar bu işi sinemayla en güzel bütünleştiren yapım şirketlerinden. Marvel Sinematik Evreni’nin uçarı ekibi Galaksinin Koruyucuları ise bu oyunda güzel bir hikayeye çıkıyor. Yapımda Captain Marvel’de göreceğimiz Kree ırkından tutun, Thanos’a kadar çok fazla detay var.

Eksileri: iOS için ücretli, Android için de 2. hikayeden sonra ücretli oluyor.

Star Wars™: Galaxy of Heroes (Yıldız Savaşları):

Star Wars evrenine ait oyunlar, genel oyuncu kitlesine bir türlü hitap edemiyor, sadece filmlerin hayranlarını arkalarına topluyorlardı. Bu yapımda ise kesinlikle yeni neslin Star Wars hayranlığını körükleyen etmenler olduğunu söyleyebiliriz.

Eksileri: Oyun, Star Wars kültünün para kazanmak için kullanıldığı modern dünyada, aynı amaca hizmet ediyor, abartılı uygulama içi satın alma seçenekleri sunuyor.

Terminator Genisys: Guardian (Teminatör):

Terminatör serisi sinemaya güçlü bir dönüş yapamadı. Bu durum onun oyun dünyasında da popüler olmasını engelledi. Yine de Glu Mobile tarafından yapılan bu aksiyon oyunuyla yaşlı amcamız Arnold’a bir selam verebiliyoruz.

Eksileri: Sürükleyicilikten biraz yoksun olmasıyla, filmlere tam ısınamayanları eğlendirmesi zor görünüyor.

Stranger Things: The Game (Tuhaf Şeyler):

Dizi sektörünün sinema sektöründen zaman zaman daha iyi işlere imza atabileceğinin en güçlü kanıtlarından olan Stranger Things, listedeki tek istisna. Diziyi bilenler, oyunun neden klasik bir havada dizayn edildiğini çok iyi anlayacaklardır. 1984’te geçen yapım, dizideki olayları birebir işliyor, klasik arcade grafiklerine rağmen heyecanlı anlar yaşatıyor.

Eksileri: Macera anlamında güçlü hikayesi dolayısıyla bir eksiği yok, ancak sanki bu diziye modern grafiklerle yapılan bir uyarlama da yakışırdı. Upside Down’da dolaşmak istemeyen insanların sayısı inanın ki çok az.

The LEGO Batman Movie Game (Lego Batman):

Geçtiğimiz yıl vizyona giren LEGO: Batman filmi, animasyonların gerçekten de her yaşa hitap edebileceğini göstermişti. Oyun da her yaştan insanı eğlendirecek cinsten. Kübik grafiklerle Gotham’a nam salmaya hazır olun. Eğer VR gözlüğünüz varsa, oyunda muhteşem sürprizler var.

Eksileri: Orta ve düşük seviyeli telefonlarda donmalar yaşatabilir, zira oyun zaman zaman yüksek performansa ihtiyaç duyuyor.

Eğer “Keşke şu filmin de bir mobil oyunu olsaydı” diye düşündüğünüz yapımlar varsa yorumlarda bizimle paylaşabilir, listede göremediğiniz oyunları da aynı şekilde önerebilirsiniz.