Facebook ve Twitter'daki haberleri çevrimdışı olarak takip etmemize olanak sağlayan Nuzzel, Scroll tarafından satın alındı. Bu olayın kullanıcılara faydası ise Nuzzel'ın tamamen reklamlardan arındırılmış olması.

Günümüzde teknoloji her açıdan fazlasıyla gelişmiş olsa da çevrimdışıyken güncel haberleri okumak için pek fazla çözüm söz konusu değildi. Bu probleme bir çözüm getirmiş olan uygulama Nuzzel, Facebook ve Twitter'daki arkadaşlarınızın paylaştığı haberleri takip etmenize olanak sağlıyor.

Uygulama tümüyle çok seviliyor olsa da kullanıcıları mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Nuzzel, Scroll tarafından satın alındı. Satın alınmasında herhangi bir sevindirici unsur yok ancak Scroll, Nuzzel'ı tamamen reklamsız hale getirdiğini açıkladı. Artık kullanıcılar çevrimdışı haber okuma keyfine reklamsız olarak devam edebilecekler.

Scroll'un CEO'su Tony Haile, haberi bugün duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte Nuzzel'da iki şeyin değişeceği belirtildi:

Nuzzel'ın haber bülteninden tüm haberler kalıcı olarak kaldırılıyor.

Media Intelligence adlı proje kapatılıyor. Tony Haile, bu projenin mükemmel olduğunu ancak Scroll'un bir parçası olmayacağını belirtti.

Tony Haile, Nuzzel'ın işlevselliğinin tamamen aynı kalacağını da ekledi. Bununla birlikte Scroll, Nuzzel için yeni haber aboneliği hizmetini de uygulamaya geçirecek.