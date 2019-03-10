Slack, Karanlık Modunu iOS ve Android'de Test Etmeye Başladı

Slack'in karanlık modu, diğer uygulamalardaki modlara kıyasla daha fazla gri tonlar içerecek. Böylece güçten tasarruf ederken temanın güzelliği de korunmuş olacak.

Şirketlerin ve çalışanlarının sıklıkla kullandığı iletişim uygulaması Slack, birçok uygulamanın yayınlamaya başladığı karanlık mod için harekete geçti.

iOS ve Android'de eş zamanlı olarak başlattığı test aşamasıyla Slack, yeni temanın ne kadar kararlı çalışacağını görmek için test süreci boyunca ortaya çıkan pürüzleri düzeltmek için kullanıcıların geri beslemelerinden yararlanacak.

Bahsi geçen test aşaması için bir beta kaydı başlatan Slack, mobil uygulamalardan yapılabilen basit bir başvuruyla kullanıcıları test sürecine kabul ediyor. Beta dönemine dahil olmak için Slack mobil uygulamanızın 'Ayarlar' sekmesinden en aşağıya inerek 'Beta'ya Katıl' seçeneğini seçebilirsiniz.

Bu sekmeye girdiğinizde karşınızda ad soyad ve e-posta adresinizi soran bir formla karşılaşacaksınız. Formu doldurup onayladığınızda alt kısımda bir onay kutucuğu göreceksiniz. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken tek şey Slack tarafından bilgilendirilmeyi beklemek. Yukarıda bahsettiğimiz sekmeleri uygulamanızda göremiyorsanız mobil uygulamanızı güncellemeniz gerekebilir.

Güç tasarrufu sağlamak için çok faydalı bir uygulama olan karanlık mod, diğer popüler uygulamalarda tamamen siyah bir temayla bizleri karşılasa da Slack'te durum farklı. Şirket, tamamen siyah bir tema yerine grilerin de yer aldığı bir tema hazırladı. Bununla birlikte kullanıcıların uygulamayı daha verimli kullanabilmeleri için çeşitli ipuçları da güncellemeyle birlikte karşımızda olacak.