Dünyanın en popüler kart oyunları arasında yer alan Magic The Gathering için üretilen bu makine, kartları otomatik olarak değerlerine göre ayırıyor.

Hayatının herhangi bir döneminde kart oyunlarına ilgi duymuş olan herkes, kart koleksiyoncularının kartlarına ne kadar önem verdiğini bilir. Bir paket, iki paket derken en son yeni setler çıktıkça yeni paketler alınır. En nihayetinde de koleksiyoncuların elinde aynı karttan bir sürü olur. Yani bu kart paketleri bir noktada bugünün loot boxlarının atası sayılır. (Black Lotus’u hatırlayan var mı?)

Kart satıcılarının hepsi aynı sorunu yaşıyor: Oyunu oynamayı bırakan ya da kart toplamaya belli bir süre ara veren ya da hobiyi bırakan kişiler, ellerindeki devasa koleksiyonları satmaya çalışıyorlar. Burada da kartların değerlerini belirleme sorunu giriyor. Hangi kartın kaç para olduğunu hesaplamak ciddi bir sorun. Özellikle internetten kart alım satımı yapanlar ve kart dükkanları için kartları ayırmak ve fiyatlarını belirlemek için büyük emek gerekiyor. Ayrılmamış devasa kart yığınları bu dükkanlarda bekliyor. Bazı kartlar oyunda çok bir işi yaramasalar da oldukça nadir oldukları için talep görüyorlar. Bazı kartlar ise yaygın olarak çıkmalarına rağmen oyun içinde çok efektifler ve bu yüzden de insanlar o kartları özel olarak talep ediyorlar.

Bu makine, bütün kartları belli kriterlere göre ayırıp gruplamayı sağlıyor. Seçenekler çok: Kartları nadirliğine, satış fiyatına, durumuna ya da belirlenen kıstaslara göre ayırmak mümkün. Örneğin elinde 4000 kart olan bir dükkan, kartları 1 doların altı, 1-4.99 dolar, 5-9.99 dolar, 10 dolar ve üstü olarak ayırıp ona göre satışa sunabiliyor.

Makine, kartlarla mümkün olduğunca az temas kurarak ve kartlara zarar vermeyecek şekilde çalışıyor. Sonuçta bu kartların bazıları yüzlerce, binlerce dolar ediyor. Bu yüzden makine pnömatik (sıkıştırılmış hava gücünü kullanan) sistemler, kameralar ve sensörler kullanıyor.

Sorting Robotics, kartların bir şekilde zarar görmesi durumunda hasarı karşılayacağını söyleyecek kadar sistemlerine güveniyor.

Kart koleksiyonu yapan herkes, kartların zaman içinde yıpranıp kirlendiğini de bilir. Ne kadar özel dosyalarda saklansalar da, sleeve adı verilen korumalıkların içinde olsalar da zaman içinde kartlar bir miktar kir toplar. Bu toz da makine için zorlu bir geliştirme sürecine neden oldu. Yine de ekip bunun da üstesinden gelmeyi başardı.

Makinenin üreticilerinden Nothal Partansky ve Sean Lawior eskiden NASA için çalışırken, Cassio Elias dos Santos ise popüler bir Magic kartı tarama uygulaması geliştirmiş genç bir mühendis.

Firma, makine bedelinin işten işe ve dükkandan dükkana değişeceğini belirtiyor. Firmanın hedef kitlesi ise online satıcılar ve dükkanlar. Yani ortalama bir oyuncunun alıp evde kenara koyacağı bir cihaza pek benzemiyor. Şu anda sadece MtG kartlarını düzenleyebilen makine, ileride Yu-Gi-Oh ve Pokemon kartları için de kullanılabilecek.