Popüler Oyunlardan Uyarlanmış 8 Mükemmel Roman

Edebiyat her zaman oyun ya da film dünyasına kaynaklık etmez, bazen tersine bir ilişki de söz konusudur. Bugün oyun dünyasında yıldızı parlayan hikayelerden uyarlanmış kitaplara yakından bakıyoruz. Uzun bir aradan sonra Webtekno Kitaplık köşesine yeniden hoş geldiniz.

Oyunlar değişiyor, artık hikaye anlatımından uzaklaşmaya başlayan yapılarıyla geleneksel oyuncuların canı sıkılmaya başlıyor. Görsellik ve oynanış her ne kadar ön planda olsa, hikayeyi her şeyden önde tutan ciddi bir kitle var.

Battle Royale gibi sadece zaman geçirme üzerine kurulan oyun tarzları nedeniyle kaliteli hikayelerden uzaklaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl gördüğümüz Red Dead Redemption, God of War ve Detroit: Become Human gibi oyunlar ne yazık ki daha az karşımıza çıkacaklar. Olsun, yine de değerli hikayeleriyle aklımızda güzel izler bıraktılar. Ayrıca Assasin’s Creed gibi serilerin oyunlarda görmediğiniz hikayeleri de var.

Gelin Webtekno Kitaplık köşemizin bu bölümünde, oyun dünyasından edebiyat dünyasına geçen hikayelere bakalım. Okudukça kendinizi oyunların içinde hissedeceğiniz 10 kitaba sırayla göz atalım.

Metro 2033, 2034, 2035:

Şu sıralar Exodus isimli oyunuyla piyasayı sarsan Metro serisinin edebi bir geçmişi var. Elbette hikâyeleri oyun olarak raflarda görünce, yazar Dmitry Glukhovsky'nin eserleri popülerlik kazandı ve modernize edildi. Oyunlardaki post-apokaliptik havayı iliklerinize kadar hissedeceğiniz bu eserler, Exodus öncesinde iyi bir hakimiyet kazanmak için birebir. Modern ve popüler Rus edebiyatının en çok satanları arasında bulunan üçlemeyi kesinlikle okumalısınız.

The Witcher serisi:

Netflix'in hikayesine pek özenip bu değerli yapımı dizi halinde sunmaya hazırladığını biliyoruz. Eserlerin oyunlar sayesinde bu kadar popüler olması sizi rahatsız etmesin. Zira fantastik hikayelere karşı özel bir ilginiz varsa, Witcher'daki çeşitlilik çok hoşunuza gidecek. Oyunlardan harici olarak, anlatım ve özgünlük açısından başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Umarız oyun ve kitaplarla yakalanan noktayı, diziyle batırmazlar.

Diablo:

Oyun dünyasının en çok satan ve en uzun soluklu serilerinden Diablo, bekli son yıllarda ticari emellere alet olmuş olabilir. Nitekim bu durum, onun milyonları kendisine hayran bırakan hikayesini unutturmaz. Diablo, yeni nesil oyunculara çok hitap etmeyen bir oyun serisiydi. Eğer hala basılmış romanlarını bulabilirseniz, muhakkak bu hikayeyi okumanızı tavsiye ediyoruz.

God of War:

Play Station platformunun en büyük markalarından olan God of War, iyi bir hikâyeye sahip olmasaydı kolaya unutulabilirdi. Artık yaşlanan Kratos'un oğlu ile olan bağını konu alan son yapımın romanı, İthaki tarafından Türkçe olarak basıldı. Oyunu oynayamayanların muhakkak okumaları gereken bir kitap olduğunu belirtip, sıradaki esere geçelim.

Assasin's Creed serisi:

Ubisoft'un radikal bir değişikliğe gittiği Assasin's Creed serisinin en unutulmaz karakteri Ezio'yu, edebi bir anlatımla tanımak mümkün. Ayrıca karakterin yer aldığı oyunlarda göremediğiniz, bilemediğiniz detaylar da Oliver Bowden tarafından yazılan bu kitaplarda yer alıyor. Umarız oyunların romanları basılmaya devam eder.

Bioshock Rapture Şehri:

Bioshock, oyun dünyasında anlatımıyla ve özgünlüğüyle öne çıkan yapımlardan birisi. Hikâyesini yürekten hissederek takip eden oyuncuların hevesleri, bu kitaplar sayesinde yeniden canlanabilir. Bioshock dünyasının fantastik ögeleri, her ne kadar Türkçe çevirisi konusunda sıkıntılar yaşatsa da bu kitapla yaşamaya devam ediyor.

Mass Effect Keşif:

Uzay temalı bilim kurgu oyunlarında zirvee yer alacak yapımlardan Mass Effect, Andromeda isimli sın yapımıyla bekleneni pek karşılayamadı. Nitekim anlatılan hikâye bazında, oyun dünyasının Star Wars'ı olmaya devam etti. Eğer seriye güzel bir başlangıç yapmak istiyorsanız, mutlaka Keşif romanunu okumanızı öneriyoruz.

World of Warcraft serisi:

Toplamda 23 kitaplık bir evrenin edebi yönü konusunda tartışmak yersiz olacaktır. Bu kitapların hepsi Türkçeye çevirilmemiş olabilir. Net bir biliye ulaşmak zor olsa da büyük çoğunluğunu Türkçe olarak internette ve sahaflarda bulmak mümkün. Warcraft dünyasını merak ediyor ve oyunları ilginizi çekmiyorsa kitaplarla bu dünyaya adım atabilirsiniz.

Eğer sizin de aklınızda yer etmiş oyun romanları varsa yorumlar kısmında herkesle paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, takipte kalın.