Porno İzlediği İddia Edilen Türk Profesör’den Yeni Açıklama

Online sınav yaparken porno yayınladığı iddia edilen Prof. Dr. Hasan Kaval, Netflix’e yaptığı konuşmada, görselin pop-up reklamıyla çıktığını söyledi. Kaval’ın üniversitedeki görevinden istifa ettiği açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Atılım Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaval’ın online bir sınav yaparken porno izlediği iddia edilmişti. Kendisini “Porno değil Netflix ya!” sözleriyle savunan Prof. Dr. Kaval, Hürriyet’e konuyla alakalı açıklama yaptı.

Bir öğrencinin bu görüntüleri paylaşması üzerine ortaya çıkan olayın ardından üniversiteye öğrenci ve velilerden pek çok tepki geldiğini söyleyen Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Kaval’ın görevinden istifa ettiğini söyledi.

Pop-up reklamıymış

Videoda, ekrandaki görüntünün Netflix olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kaval, Hürriyet’e yaptığı açıklamada ise sakıncalı görselin pop-up reklamı olduğunu belirtti. Pop-up reklamları, açılır pencere olarak ekranda birden çıkan reklamlardır.

Prof. Dr. Kaval’ın tam açıklaması şu şekilde:

“Olay tamamen yanlış ve abartma. Online ders kapsamında yapılan bir ödev sınavıydı. O arada çocuklar bir soru sordu. Ona bakmak için Zoom’dan çıktım. O arada geçmişten kalan bir reklam belirmiş. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken, ‘nereden çıktı bu’ diye bakarken çocuklar kaydetmiş. Tamamen benim kişisel verimden, istem dışı anlık bir şeyi nasıl olup da takip edip hemen kaydedebiliyorlar onu da anlamış değilim. Porno izleme diye bir şey yok. Bir film izleme diye de bir şey yok. ‘Pop up’ denilen reklam niteliğinde bir şeymiş. İlk defa böyle bir şey oldu, ben de çok şaşırdım. Bir önceki akşam Netflix’ten film izliyordum. Sıkıldım, unutup gitmişim. O film kapanınca ‘pop up’ o zaman gelirmiş. Anladığım kadarıyla oradan kalmaymış. Ama sanki ben porno izliyormuşum diye asılsız şeyler konuşuldu.”





Avukatlarına bilgisayarı incelettiğini söyleyen Prof. Dr. Hasan Kaval, “Virüs benzeri bir şey olduğu tespit edildi. Benim müdahalem olmadan bu ekran görüntüsünü aktarmış. Ekran görüntüsü olarak geldi, oynatılan bir film yok. Ne olduğunu anlamadım. Hemen kapadım. Benim porno siteye girmediğim, seyrettirmediğim tespit edildi” dedi.