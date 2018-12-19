Porsce'nin Yeni 718 T ModYeni Modeli 718 T İnsanı Şaşırtıyor

Porsche’nin orta-seviye motora sahip otomobili 718 T yeni özelliklere kavuştu. Karşımızda oldukça potansiyelli bir araba duruyor.

Porsche’nin pek çok farklı modeli var. Genel olarak lüks araçlar üreten firma bu çizgisinden taviz vermese de, ürettikleri her araç aynı hedef kitlesine hitap etmiyor. Yeni model 718 T de 911 Carrera T’nin daha ucuz ve daha orta sınıf bir motora sahip versiyonu gibi gözüküyor.

T serisi, 718 ailesinin dördüncü üyesi. Boxster ile Cayman arasında bir şasiye sahip olan araç oldukça göz alıcı duruyor. Bu otomobil en güçsüz Porsche motoruna, 296 beygirlik 2.0 motor dört silindire sahip. En güçsüzü de olsa sonuçta bir Porsche motoru ve şirket motoru küçültürken özellik listesini doldurmuş.

20mm alt spor süspansiyonu özelliği, genellikle S ve daha üstü seviyelerde sunulan bir özellik olmasına rağmen 718 T’de de yer alıyor. Lastikler 20 inç boyunda ve Spor Krono, otomatik kavrama ve stabilite kontrol ayarlarıyla geliyor. Bu da özellikle uzun süreli sürüşlerde rahat etmeyi sağlıyor.

6 vitesli şanzıman ya da opsiyonel PDK vites kulakçıkları tercih edebildiğiniz araç, titreşimi azaltarak kontrolü arttıran dinamik bir yapıya sahip.

Aracın performansı da kendi motor sınıfı için gayet iyi. En yüksek hızı 275 kilometre. 0-100 km hızlanmasını 4.5, 0-160 km hızlanmasını ise 11 saniyede yapıyor.

Porsche, ağırlıktan ve yerden kazanmak üzere aracın navigasyon ve medya sistemlerini tamamen çıkarmış. Tabii bu onları isterseniz koyduramadığınız anlamına gelmiyor.

Aracın fiyatlarına gelince; 718 T Cayman’ın İngiltere fiyatı 51,145 sterlin. Bu rakam, 718 T Boxster için 53,006 dolar oluyor. Her ikisi de standart versiyon araçlarından 5,071 sterlin daha pahalı olsa da ek özellikleri bu fiyat farkını karşılamaya yetiyor. Yine de araç, 2.5 litrelik modele sahip daha güçlü modellerden sadece 700 sterlin ucuz.