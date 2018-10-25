Porsche, 20 Aracını Restore Edip Tekrar Satışa Çıkartacak

10 adet Boxster ve Hava Soğutmalı 911'ler gibi klasiklerin içinde bulunduğu 20 araç, Porsche tarafında özenle restore edilerek Klasik Otomobil Fuarı'nda Satılacak.

Eski model Porsche'leri restore etmenin oldukça kârlı olduğunu biliyor muydunuz? Porsche de bunu fark etmiş olacak ki bu işe kendi el atmaya karar vermiş. Bunun sonucunda 20 adet klasiğe tekrar can verilmiş.

Yenilenen otomobiller, önümüzdeki ay klasik araç fuarında gösterilecek. Bu vesile ile Porsche'nin 70 yılı aşkın üretimi de kutlanmış olacak. Araçların yarısı yani 10 tanesi orijinal Boxter'lerden oluşuyor. Görsellerdeki otomobillerin gösteride büyük ilgi çekmesi bekleniyor.

''Liquid Metal'' Rengi

Yenilenen araçların tamamı hakkında bilgi vermeyen Porsche, restore edilen otomobillerin tamamının görselini yukarıda gördüğünüz ''Liquid Metal'' rengine boyanacağını söyledi. Bu özel renk daha önce 918'de karşımıza çıkmıştı. Dışta yapılan değişiklerin yanı sıra araçların iç bölümlerindeki radyo ve klima gibi parçarın da tamamen işlevli olması isteniyor. Beklenen diğer kozmatik güzellikler arasında siyaha boyanmış orijinal jantlar da var.

Bu haber Porsche tutkunlarını dünya genelinde oldukça heyecanlandırdı çünkü hazırlanan araçlar, gösterim sonrasında satışa çıkartılacak. Araçlardan bazılarının şimdiden satıldığı ise gelen bilgiler arasında.